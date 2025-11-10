El mes de noviembre nos regala un nuevo evento astronómico con un espléndido espectáculo: la lluvia de estrellas Leónidas. Este fenómeno podrá observarse durante casi todo el mes, alcanzando su punto máximo a mediados de noviembre.

De acuerdo con el portal especializado Star Walk, las Leónidas destacan por su impresionante velocidad, ya que pueden desplazarse a 71 kilómetros por segundo, lo que las hace alrededor de 200 veces más rápidas que una bala de rifle. Además, cada meteoro deja tras de sí un brillante rastro de color verde azulado, lo que convierte el espectáculo en uno de los más deslumbrantes del calendario astronómico.

¿Cuándo y dónde ver la lluvia de meteoros Leónidas?

La lluvia de meteoros Leónidas se encuentra activa desde el pasado 6 de noviembre y continuará iluminando el cielo hasta el 30 de este mes. Este fenómeno alcanzará su punto máximo el 17 de noviembre, alrededor de las 18:00 horas GMT, aunque también podrá observarse con buena intensidad durante las noches del 16 y 18 de noviembre, cuando los meteoros sigan cruzando el firmamento con gran frecuencia.

Originarias de la constelación de Leo, las Leónidas deben su nombre al punto del cielo desde donde parecen surgir. Sin embargo, los astrónomos aclaran que no es necesario mirar directamente hacia esta constelación, pues los destellos pueden apreciarse desde cualquier parte del cielo nocturno, siempre y cuando las condiciones sean adecuadas y el cielo se mantenga despejado.

Este fenómeno tiene una historia notable dentro de la astronomía: en 1833 se registró la primera gran tormenta de Leónidas, un espectáculo sin precedentes que mostró cerca de 100 mil meteoros por hora y que fue visible en gran parte del continente americano. Ese evento permitió a los científicos investigar el origen del fenómeno y descubrir que estaba relacionado con un cometa, de acuerdo con National Geographic.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS