Lluvia de Meteoros Líridas 2026: ¿A qué hora se verá mejor en México?

Abril se posiciona como uno de los meses más esperados por los aficionados a la astronomía, ya que durante estos días podrá apreciarse uno de los espectáculos celestes más impresionantes del año: la lluvia de estrellas líridas.También conocida como lluvia de meteoros, las líridas destacan por ser una de las más antiguas registradas en la historia de la humanidad. Existen observaciones documentadas de este evento desde hace aproximadamente 2 mil 700 años, lo que la convierte en una de las manifestaciones astronómicas más antiguas de las que se tiene conocimiento.Este fenómeno ocurre cuando la Tierra atraviesa la estela de partículas de polvo y pequeños fragmentos de roca que deja a su paso el cometa C/1861 G1, mejor conocido como Thatcher. Al entrar en contacto con la atmósfera terrestre, estos restos se desintegran a gran velocidad, generando brillantes destellos en el cielo que comúnmente conocemos como “estrellas fugaces”.De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional (IGN), esta lluvia de meteoros podrá observarse principalmente desde el hemisferio norte, lo que convierte a México en un lugar privilegiado para disfrutar del evento.Su periodo de actividad comenzó este pasado jueves 16 de abril y se extenderá hasta el próximo sábado 25 de abril. No obstante, el fenómeno alcanzará su pico máximo la noche del martes 21 y la madrugada del miércoles 22 de abril.La mejor hora para disfrutar de esta lluvia de meteoros es después de la medianoche y hasta antes el amanecer, cuando el radiante esté alto en el cielo y la luna por debajo. El radiante se ubicará en la constelación Lira, por encima del horizonte.Durante su punto máximo se podrán observar alrededor de 18 meteoros por hora en condiciones meteorológicas favorables, los cuales viajarán a una velocidad de 49 kilómetros por segundo y producirán brillantes bólidos a su paso.Para disfrutar de este evento astronómico, el portal especializado Star Walk hace las siguientes recomendaciones a los observadores:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP