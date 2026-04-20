Lluvia de Meteoros Líridas 2026: ¿A qué hora se verá mejor en México?

Abril se posiciona como uno de los meses más esperados por los aficionados a la astronomía, ya que durante estos días podrá apreciarse uno de los espectáculos celestes más impresionantes del año: la lluvia de estrellas líridas.

También conocida como lluvia de meteoros, las líridas destacan por ser una de las más antiguas registradas en la historia de la humanidad. Existen observaciones documentadas de este evento desde hace aproximadamente 2 mil 700 años, lo que la convierte en una de las manifestaciones astronómicas más antiguas de las que se tiene conocimiento.

Este fenómeno ocurre cuando la Tierra atraviesa la estela de partículas de polvo y pequeños fragmentos de roca que deja a su paso el cometa C/1861 G1, mejor conocido como Thatcher. Al entrar en contacto con la atmósfera terrestre, estos restos se desintegran a gran velocidad, generando brillantes destellos en el cielo que comúnmente conocemos como “estrellas fugaces”.

De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional (IGN), esta lluvia de meteoros podrá observarse principalmente desde el hemisferio norte, lo que convierte a México en un lugar privilegiado para disfrutar del evento.

¿Cuándo y a qué hora ver la lluvia de estrellas líridas?

Su periodo de actividad comenzó este pasado jueves 16 de abril y se extenderá hasta el próximo sábado 25 de abril. No obstante, el fenómeno alcanzará su pico máximo la noche del martes 21 y la madrugada del miércoles 22 de abril.

La mejor hora para disfrutar de esta lluvia de meteoros es después de la medianoche y hasta antes el amanecer, cuando el radiante esté alto en el cielo y la luna por debajo. El radiante se ubicará en la constelación Lira, por encima del horizonte.

Durante su punto máximo se podrán observar alrededor de 18 meteoros por hora en condiciones meteorológicas favorables, los cuales viajarán a una velocidad de 49 kilómetros por segundo y producirán brillantes bólidos a su paso.

Consejos para disfrutar de la lluvia de meteoros

Para disfrutar de este evento astronómico, el portal especializado Star Walk hace las siguientes recomendaciones a los observadores:

Busca un cielo oscuro y sin obstáculos: los meteoros se ven mejor sobre un fondo oscuro, así que lo ideal es alejarse de la contaminación lumínica de las ciudades. Además, es esencial posicionarse en un lugar apartado de edificios, montañas o árboles altos, asegurando una vista panorámica del cielo.

Deja que tus ojos se adapten a la oscuridad: deja que tus ojos se adaptan al menos por 15 o 20 minutos, así serán más sensibles a luz y podrás identificar los meteoros más débiles.

Consulta el pronóstico meteorológico: los cielos nublados o lluviosos no te permitirán disfrutar del evento, por ello, ten en cuenta este factor con anticipación.

Ten paciencia y ponte cómodo: reserva al menos una hora para la observación, lleva también una manta, una silla, abrígate bien y lleva un termo con tu bebida caliente favorita.

¿Cómo fotografiar este evento celeste?

Utiliza una cámara DSLR: esta te dará control manual sobre ajustes como ISO, apertura y velocidad de obturación.

Usa un objetivo gran angular: de esta forma capturarás una mayor área del cielo.

Utiliza un disparador remoto: esto evitará vibraciones en la cámara.

Enfoca manualmente tu lente: desactiva en enfoque automático, haz zoom en un objeto y ajusta el enfoque.

Apunta la cámara al radiante: esto aumenta las posibilidades de capturar una "estrella fugaz".

Usa los valores correctos: una apertura de 2.8 o menos; una exposición entre 15 y 30 segundos; un ISO en 1600 o más.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP