Usuarios reportan fallas en la red social X este lunes 20 de abril

Diversos usuarios han reportado a través del portal Downdetetcor una falla generalizada en los servicios de X, antes Twitter, este lunes 20 de abril de 2026 por la mañana. El aumento en reportes comenzó poco antes de las 11:00 horas del tiempo del centro de México.

El problema principal reportado es la dificultad para cargar nuevos tuits o realizar búsquedas dentro de la aplicación. El error se ha mantenido consistente tanto en dispositivos iPhone, Android, BlackBerry, WindowsPhone y en computadoras.

Al corte de las 11:31 horas, el portal Downdetector había registrado más de 700 reportes en tan solo unos minutos. El fallo llega luego de que el día de ayer, domingo 19 de abril, poco menos de 400 usuarios reportaran fallas similares en el uso de la aplicación. El error se habría presentado durante poco más de una hora, según el registro.

No es tu internet, X está fallando

En esta mañana en México, X se posiciona como la búsqueda más demandante en Downdetector por posibles fallos de la plataforma.

Con ello se queda descartado algún error por problemas de internet o en fallas de dispositivos.

Al igual que el día de ayer, las fallas se habrían presentado durante unos minutos y el uso correcto de la aplicación ya se habría restablecido.

¿Qué puedes hacer para recuperar la conexión en tu aplicación?

Algunas consideraciones a tomar en cuenta si aún no puedes utilizar X:

Revisa que estés conectado a una red de datos sea Wifi o a través de los datos personales de tu subscripción de telefonía celular

Confirma que tu dispositivo no se encuentre en modo avión

Reinicia el equipo

Con esto debería ser suficiente para restablecer la conexión a la aplicación. Sin embargo, si los errores persisten, puedes reportarlo a través del Centro de Ayuda de X.

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OB

