La NASA ha puesto fecha y hora a uno de los encuentros espaciales más fascinantes de nuestra era. El asteroide 99942 Apophis, bautizado popularmente como el "Dios del Caos", realizará un sobrevuelo extremadamente cercano a nuestro planeta el próximo 13 de abril de 2029.

Este objeto espacial, un gigante de hierro y roca de aproximadamente 340 metros de diámetro, pasará a apenas 32 mil kilómetros de la superficie terrestre. Para ponerlo en perspectiva, se encontrará más cerca de nosotros que muchos de los satélites de telecomunicaciones que orbitan el globo.

Durante años, la incertidumbre rodeó a este cuerpo celeste. Tras su descubrimiento, las primeras proyecciones lo catalogaron como un objeto potencialmente riesgoso, lo que encendió las alarmas de las agencias espaciales internacionales debido a su imponente tamaño.

Sin embargo, tras años de monitoreo constante y cálculos de precisión milimétrica, los especialistas han traído tranquilidad a la población. Los estudios actuales de la NASA descartan cualquier posibilidad de impacto contra la Tierra durante, al menos, el próximo siglo.

Gracias al seguimiento detallado de su órbita, los científicos han podido predecir con total exactitud su trayectoria. El evento ha pasado de ser una posible catástrofe a convertirse en la oportunidad científica del siglo para estudiar los orígenes del sistema solar.

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Cómo y dónde ver el paso de Apophis

El fenómeno será un hito para los entusiastas de la astronomía, ya que, a diferencia de la mayoría de los asteroides de este calibre, este será visible a simple vista. No se requerirán telescopios costosos ni equipos avanzados para ser testigo del evento.

La visibilidad principal estará concentrada en el hemisferio oriental. Si las condiciones meteorológicas y la contaminación lumínica lo permiten, millones de personas podrán observar un punto de luz cruzando el firmamento con una velocidad y cercanía sin precedentes.

Este acercamiento es considerado poco habitual para un asteroide de tales dimensiones. La cercanía permitirá a los centros de investigación analizar su comportamiento físico y las fuerzas gravitacionales que la Tierra ejercerá sobre él durante su paso.

El nombre de este asteroide no es casualidad. Apophis remite a la deidad egipcia asociada al caos y la destrucción , un eco de la preocupación inicial que generó en la comunidad científica. Hoy, ese nombre representa un desafío de conocimiento.

Para la comunidad científica, el paso del "Dios del Caos" es equivalente a tener un laboratorio espacial pasando por la puerta de casa. Se espera que el sobrevuelo proporcione datos críticos sobre la composición de los asteroides y su respuesta ante la gravedad de planetas grandes.

La precisión con la que se ha determinado su órbita permite que este evento sea puramente observacional y educativo. Es una oportunidad para que la humanidad comprenda mejor la dinámica de los objetos cercanos a la Tierra (NEO, por sus siglas en inglés).

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