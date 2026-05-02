Lluvia de Meteoros Eta Acuáridas 2026: ¿cuál es el mejor día para verla?

Durante mayo del 2026, los fenómenos astronómicos serán tendencia por las magistrales vistas que obsequiarán a los amantes del cielo. En ese sentido, uno de los sucesos más esperados es la Lluvia de Meteoros Eta Acuáridas, un espectáculo único

¿Qué es una Lluvia de Meteoros Eta Acuáridas y por qué causa furor?

Las Eta Acuáridas son famosas por sus meteoros veloces y los vestigios luminosos que dejan en el cielo . En condiciones ideales de observación, esta lluvia de estrellas puede producir hasta 50 estrellas fugaces por hora .

El mes inició con una brillante Luna llena, y esto producirá que a Lluvia de Meteoros alcance su pico de visibilidad cinco días después, siendo el amanecer del miércoles 6 de mayo el mejor día de observación.

La actividad de las Eta Acuáridas seguirá siendo intensa durante varios días; sin embargo, las mañanas del 4 al 7 de mayo ofrecerán la mejor ventana de observación.

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Cabe destacar que el hemisferio sur ofrecerá una mejor vista, mientras que los observadores del hemisferio norte podrán ver algunos meteoros rápidos bajos en el cielo antes del amanecer.

En qué zonas de México podrá verse la Lluvia de Meteoros Eta Acuáridas y tips para no perderte la experiencia

De acuerdo con el sitio especializado Star Walk, esta lluvia de estrellas sólo podrá verse desde algunas zonas del norte de México debido a que el radiante permanecerá bajo sobre el horizonte, logrando que durante el pico de visibilidad se vean alrededor de 10 meteoros por hora.

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Asimismo, se pronostica que la Luna esté iluminada al 83%, lo que hará que las condiciones de observación sean desfavorables debido a que la luz ocultará los meteoros más débiles.

Para mejorar las posibilidades de ver algún meteoro, se recomienda colocarse en un lugar estratégico, de modo que la Luna quede oculta detrás de un árbol o un edificio.

JM

