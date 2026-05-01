Luna de Flores 2026 ilumina el cielo HOY: ¿cómo verla y por qué es especial?

Este viernes 1 de mayo, el cielo nocturno se iluminará con la presencia de la Luna de Flores 2026, nombre que tradicionalmente se le da a la Luna llena de este mes.Esta Luna de Flores 2026, que conquistará el firmamento la noche de este Día del Trabajo y continuará siendo protagonista durante la madrugada, también será una "microluna", lo que quiere decir que el satélite natural de la Tierra se encuentra en su punto más lejano a nuestro planeta de su órbita (llamado apogeo), por lo que lucirá un poco más pequeña que un plenilunio normal.No obstante, la Luna de Flores se posiciona como uno de los eventos astronómicos principales durante el mes, por lo que no querrás perderte la oportunidad de verla brillando en el paisaje. De acuerdo con el portal de astronomía Star Walk, la Luna de Flores llegó a su punto de máximo esplendor hoy a las 11:23 de la mañana (hora del centro de México). Ya que su pico ocurrió durante horas de luz de día en la República, no fue visible.Sin embargo, la Luna llena podrá seguirse viendo completamente iluminada desde el atardecer de este viernes 1 de mayo. Se espera que alrededor de las 6:55 de la tarde el paisaje se ilumine con este plenilunio, acompañado de los últimos rayos de sol.Asimismo, la Luna de Flores podrá observarse clara y a simple vista durante toda la noche; así como entrada la madrugada del 2 de mayo y hasta la noche del mismo sábado. Si eres un amante de la Luna que no vas a querer desaprovechar este evento para captar imágenes cautivadoras de la Luna de Flores 2026, por eso, conoce estos consejos prácticos sugeridos por la NASA, que te ayudarán a sacar las mejores tomas del satélite:JM