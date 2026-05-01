Lista celulares baratos y de buena calidad, recomendados por los que saben en mayo 2026

Cambiar de celular ya no implica gastar una fortuna. En 2026, el mercado ofrece equipos económicos con características que hace algunos años solo estaban en modelos más caros: pantallas de buena calidad, baterías duraderas, cámaras cumplidoras y rendimiento suficiente para el día a día .

Para quienes buscan estrenar smartphone sin desbalancear el presupuesto, estas son cinco opciones que destacan por ofrecer buen desempeño a precio accesible durante mayo de 2026.

Samsung Galaxy A35 5G, una compra segura

Samsung mantiene presencia fuerte en la gama media accesible con el Galaxy A35 5G, un modelo equilibrado que apuesta por una pantalla atractiva, diseño resistente y respaldo de actualizaciones.

Es una opción recomendable para quienes priorizan estabilidad y quieren un equipo que se mantenga vigente por varios años.

Redmi Note 14, de los más completos por su precio

Xiaomi sigue dominando el segmento económico con la familia Redmi. En este caso, el Redmi Note 14 llama la atención por su batería de larga duración, buen desempeño general y una experiencia fluida en tareas cotidianas.

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Para muchos usuarios, representa una de las mejores compras por relación entre costo y prestaciones.

Motorola Edge 60 Fusion, diseño por encima del promedio

Motorola también compite fuerte con el Edge 60 Fusion, un teléfono que busca diferenciarse por su apariencia moderna y una experiencia limpia en software.

Es ideal para quienes quieren un celular atractivo, cómodo en mano y con funciones suficientes para uso diario, trabajo y entretenimiento.

Moto G56, práctico para el día a día

La línea Moto G continúa como una de las favoritas entre quienes buscan equipos rendidores sin gastar demasiado. El Moto G56 ofrece autonomía destacada y desempeño confiable para redes sociales, mensajería, navegación y streaming.

Una alternativa sólida para estudiantes o usuarios que solo necesitan eficiencia.

Redmi 15C, opción para presupuestos ajustados

Cuando el objetivo principal es ahorrar, el Redmi 15C aparece como una opción competitiva. Cumple con lo esencial: pantalla amplia, batería generosa y funcionamiento estable para aplicaciones básicas.

Puede ser una buena elección como primer celular o equipo secundario.

¿Cuál conviene comprar?

La decisión depende del tipo de usuario:

Para mayor durabilidad: Samsung Galaxy A35 5G

Para aprovechar cada peso invertido: Redmi Note 14

Para diseño y estilo: Motorola Edge 60 Fusion

Para uso cotidiano confiable: Moto G56

Para gastar lo menos posible: Redmi 15C

Qué revisar antes de comprar un celular barato

Antes de tomar una decisión, conviene revisar algunos puntos clave:

Batería de 5,000 mAh o superior

Almacenamiento desde 128 GB

Al menos 6 GB de RAM

Compatibilidad con 5G

Carga rápida

Garantía oficial en México

La gama económica ya no se queda corta

Hoy es posible encontrar celulares baratos que responden bien durante varios años. Elegir el modelo correcto depende de tus hábitos de uso, pero con cualquiera de estas opciones es posible ahorrar sin renunciar a una buena experiencia.

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