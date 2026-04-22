Día sin sombra en mayo 2026: Cuándo es y en qué Estados de México se puede observar

El Día Sin Sombra, también conocido como cenit solar o sombra cero, es un evento astronómico fascinante que ocurre cuando el Sol se posiciona directamente sobre nuestras cabezas. Durante este fenómeno, los objetos verticales no proyectan sombra alguna por unos minutos, ya que los rayos solares inciden perpendicularmente sobre la superficie terrestre. Este espectáculo natural se puede observar dos veces al año en las regiones ubicadas entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, franja que abarca una parte significativa del territorio mexicano. La inclinación del eje terrestre (23.5°) es la responsable de que el Sol alcance esta posición en dos ocasiones cada año.En México, la fecha exacta del Día Sin Sombra varía según la latitud de cada ciudad. Aunque el contexto proporcionado no especifica las fechas exactas para mayo de 2026, podemos basarnos en las estimaciones y datos de años anteriores para tener una guía aproximada. En años pasados, como en 2024, la fecha fue el 17 de mayo. Estas fechas sirven como una referencia para anticipar cuándo podría ocurrir el Día Sin Sombra en mayo de 2026. Para este año se estima alrededor del 17 o 18 de mayo en la Ciudad de México. Y en otras ciudades del sur entre el cuatro y 25 de mayo, a las 12:33 p.m. Si bien la Ciudad de México es un lugar donde se puede observar este evento, hay estados y ciudades donde el espectáculo es aún más impresionante debido a su cercanía al Trópico de Cáncer. Estas regiones experimentan con mayor claridad el paso cenital del Sol. Entre las ciudades mencionadas donde el fenómeno es más visible se encuentran:Para no perderse este evento, es recomendable estar atento a los anuncios locales y las publicaciones de instituciones astronómicas a medida que se acerque la fecha estimada. Observar el Día Sin Sombra es una experiencia única que nos conecta con los movimientos celestes y la particularidad de nuestro planeta.CA