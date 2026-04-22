Miércoles, 22 de Abril 2026

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Día sin sombra en mayo 2026: Cuándo es y en qué Estados de México se puede observar

Observar el Día Sin Sombra es una experiencia única que nos conecta con los movimientos celestes y la particularidad de nuestro planeta

Por: Carlos Tirado Arámburo

En años pasados, como en 2024, las fechas fueron el 17 de mayo y el 25 de julio, lo que sirve como una guía aproximada para este año. CANVA/ ESPECIAL

En años pasados, como en 2024, las fechas fueron el 17 de mayo y el 25 de julio, lo que sirve como una guía aproximada para este año. CANVA/ ESPECIAL

El Día Sin Sombra, también conocido como cenit solar o sombra cero, es un evento astronómico fascinante que ocurre cuando el Sol se posiciona directamente sobre nuestras cabezas. Durante este fenómeno, los objetos verticales no proyectan sombra alguna por unos minutos, ya que los rayos solares inciden perpendicularmente sobre la superficie terrestre. 

Este espectáculo natural se puede observar dos veces al año en las regiones ubicadas entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, franja que abarca una parte significativa del territorio mexicano. La inclinación del eje terrestre (23.5°) es la responsable de que el Sol alcance esta posición en dos ocasiones cada año.

¿Cuándo es el Día Sin Sombra?

En México, la fecha exacta del Día Sin Sombra varía según la latitud de cada ciudad. Aunque el contexto proporcionado no especifica las fechas exactas para mayo de 2026, podemos basarnos en las estimaciones y datos de años anteriores para tener una guía aproximada. 

En años pasados, como en 2024, la fecha fue el 17 de mayo. Estas fechas sirven como una referencia para anticipar cuándo podría ocurrir el Día Sin Sombra en mayo de 2026. 

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Para este año se estima alrededor del 17 o 18 de mayo en la Ciudad de México. Y en otras ciudades del sur entre el cuatro y 25 de mayo, a las 12:33 p.m. 

¿En qué Estados podrá verse? 

Si bien la Ciudad de México es un lugar donde se puede observar este evento, hay estados y ciudades donde el espectáculo es aún más impresionante debido a su cercanía al Trópico de Cáncer. Estas regiones experimentan con mayor claridad el paso cenital del Sol. Entre las ciudades mencionadas donde el fenómeno es más visible se encuentran:

  • Mérida, Yucatán: Ubicada en la península de Yucatán, esta ciudad es conocida por su cercanía al Trópico de Cáncer, lo que la convierte en un lugar privilegiado para observar el Día Sin Sombra.
  • Cancún, Quintana Roo: Otro destino popular en la península de Yucatán, Cancún también ofrece una excelente oportunidad para presenciar este evento astronómico debido a su ubicación geográfica.
  • Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: En el sur de México, Tuxtla Gutiérrez es otra ciudad donde el Día Sin Sombra se manifiesta de manera más notoria.
  • Villahermosa, Tabasco: Esta ciudad en el sureste de México también se beneficia de su posición geográfica para ofrecer una vista más clara del cenit solar.

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Para no perderse este evento, es recomendable estar atento a los anuncios locales y las publicaciones de instituciones astronómicas a medida que se acerque la fecha estimada. Observar el Día Sin Sombra es una experiencia única que nos conecta con los movimientos celestes y la particularidad de nuestro planeta.

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