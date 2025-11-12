Nintendo e Illumination han compartido las primeras imágenes de Super Mario Galaxy: La Película, la secuela de la exitosa Super Mario Bros: La Película que en 2023 recaudó más de mil 360 millones de dólares en todo el mundo. Como parte de las revelaciones se encuentr la inclusión de los personajes de Rosalina y Bowsie quienes serán interpretados por Brie Larson y Benny Safdie, respectivamente, para la versión original.

El tráiler fue compartido durante un Nintendo Direct en el que Shigeru Miyamoto y Chris Meledandri presentaron el avance que promete ser una aventura llena de magia y referencias al icónico juego de video que ha acompañado a los gamers durante décadas.

¿De qué tratará Super Mario Galaxy: La película?

Se prevé que la cinta expanda el universo cinematográfico explorado en la primera entrega de la saga, pero esta vez inspirándose en el clásico Super Mario Galaxy, uno de los preferidos entre los muchos juegos del universo de Nintendo. Se espera que la película muestre diversas referencias a los fans del fontanero italiano.

La historia tiene como protagonista a Mario quien se lanza en una aventura intergaláctica ubicada posterior a los eventos ocurridos en la primera película. Recordemos que Bowser quedó miniaturizado, por lo que ahora, Bowsie o Bowser Jr. será el encargado de ser el nuevo villano en las salas de cine, al secuestrar a la Princesa Peach para llevársela al espacio.

Entonces, Mario, Luigi, Toad y Kamek deberán adentrarse en galaxias desconocidas y planetas inhóspitos para recolectar estrellas y ganarse la confianza de la misteriosa Rosalina quien es la guardiana del cosmos.

El tráiler muestra parte del viaje, las batallas y el regreso de Yoshi, otro de los personajes queridos dentro del imaginario creado por la compañía japonesa de videojuegos.

¿Cuándo se estrenará Super Mario Galaxy: La película?

La fecha de estreno está agendada para el 3 de abril de 2026 buscando coincidir con el 40 aniversario de Super Mario Bros.

