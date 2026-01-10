La UNAM revela el impacto oculto de las pantallas en niños

Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Psicología y Ciencias Biomédicas analizaron el impacto del uso de pantallas desde distintas perspectivas. Mientras que la sicología enfatiza la importancia del acompañamiento y la interacción social, la neurociencia destaca los efectos en el desarrollo del cerebro.

Alan Alexis Mercado Ruiz, docente de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, consideró que el uso de dispositivos tecnológicos en niños no debe "satanizarse" y afirmó que el problema reside en la privación de experiencias esenciales para el desarrollo cognitivo y emocional, así como la interacción social y el movimiento físico.

"El enfoque debe ser en cómo se usan las pantallas combinando tecnología con interacciones humanas. La tecnología no es inherentemente negativa. Su impacto depende del acompañamiento y la intencionalidad en su uso", afirmó el doctor en Psicología de la Educación y el Desarrollo.

El académico reconoció que toda la parte de la motricidad gruesa de los infantes no se desarrolla, es decir, actividades como correr, trepar, patear, brincar no están ejecutándose por el uso de la tableta . Y también la cuestión del habla, pues hay "etapas críticas en las que el lenguaje se tiene que desarrollar forzosamente de manera adecuada, las cuales ocurren durante los primeros años de vida".

Añadió que dar la tableta al niño es un estímulo muy unidireccional y la falta de estímulos interactivos y multidimensionales hace que no reciba retroalimentación verbal ni emocional, las cuales son necesarias para potenciar el desarrollo del lenguaje .

A su vez, Gabriel Gutiérrez Ospina, del Instituto de Investigaciones Biomédicas, dijo que el impacto de las pantallas en el desarrollo infantil tiene riesgos, ya que limita la interacción social y el desarrollo del lenguaje, esenciales en etapas tempranas.

Con respecto a la importancia del medio ambiente natural, expresó que uno de los eventos más importantes en el desarrollo posnatal en el ser humano, y en general en todas las especies, es la interacción con el medio ambiente.

"De eso depende que el individuo vaya capacitándose para las actividades que le permitirán sobrevivir y empezar a interaccionar, reconocer patrones conductuales y en qué posición está ubicado en términos de las jerarquías", advirtió.

Gutiérrez Ospina, quien tiene formación médica y es especialista en neurociencia y desarrollo humano, agregó que en el juego se desarrolla una serie de habilidades de socialización esenciales. Indicó que si el niño se dedica básicamente a interaccionar con o a través de la pantalla del celular todo este tipo de aprendizaje se compromete .

"Se erosiona el contexto que nos permite interactuar con el mundo físico y social que nos rodea. Se subdesarrollan las habilidades que permiten a los niños interactuar con el mundo de una manera normal", indicó.

En cuanto al contenido que observan los infantes en los dispositivos, Mercado Ruiz puso como ejemplo la plataforma TikTok, la cual se caracteriza por tener videos cortos y directos. Se ha demostrado, sostuvo, que un alto tiempo de exposición afecta las capacidades de retención y atención.

"Esto debido a la rapidez de la información inmediata. El cerebro se acostumbra a recibir información rápida e inmediata, por lo que le cuesta más trabajo sostener la atención por más tiempo o concentrarse de manera más profunda en otras tareas", insistió.

Ante ello, señaló la importancia de una "alfabetización digital" como estrategia de las familias con el fin de reducir la dependencia de pantallas sin generar conflictos.

