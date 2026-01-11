La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a través de la Revista del Consumidor, presentó un análisis sobre la eficiencia y seguridad de los dispositivos de protección eléctrica disponibles en México.

Los conocidos reguladores o no-breaks, son aquellos dispositivos que protegen tus aparatos eléctricos de bajones y subidas de voltaje o cuando hay apagones. En el estudio se analizaron 11 reguladores de tensión con capacidad de hasta 1500 watts, además de 12 no-breaks de hasta 600 watts.

¿Cuáles son los reguladores que recomienda la Profeco?

Para el segmento de los reguladores que analizó la Profeco, las marcas Barracuda (CR2500), Smartbitt (SBAVR2200) y Vica (V2500) destacaron al obtener una calificación de Excelente (E) en la mayoría de los rubros evaluados.

El Barracuda (CR2500) es de origen chino, tiene 2 años de garantía y una capacidad de 2500 VA / 1500 W. Su precio es de 1,573.

Por su parte, Smartbitt (SBAVR2200) tiene un precio de 569 pesos. Alcanzó una calificación "Excelente" y cuenta con 5 años de garantía, así como capacidad de 2200 VA / 1100 W.

En cuanto al Vica (V2500), tiene 5 años de garantía, capacidad de 2500 VA / 1500 W y un precio promedio de 832 pesos.

Por otro lado, la Profeco también analizó a no-breaks, en los que destacaron las marcas Complet y CyberPower con calificaciones de "Muy Buenos" (MB). En este caso, ninguna marca alcanzó el rango de "Excelente".

También, la entidad aprovechó para señalar cuáles son los modelos que incumplen con las regulaciones. En este caso destacaron los Forza FVR-901M(regulador) y Forza NT-511 series(no-break), los cuales presentan "garantía incompleta" al contravenir la NOM-024-SCFI-2013.

¿Qué es mejor, un regulador o un no-break?

De acuerdo con la Profeco, la elección entre un equipo y otro depende estrictamente de la necesidad del usuario. "Si la principal preocupación es mantener una corriente eléctrica estable y evitar daños por subidas o bajadas de voltaje, entonces la opción adecuada es un regulador, pero si lo que se quiere es que los equipos sigan encendidos cuando se va la luz, la mejor alternativa es el no-break", explica la entidad.

MV