La nueva estafa en WhatsApp: El peligro oculto detrás de los nombres de usuario

El reciente despliegue de los nombres de usuario en WhatsApp promete proteger tu privacidad, pero la realidad es que podría ponerte en la mira de estafadores. Ocultar tu número telefónico facilita que criminales se hagan pasar por bancos o familiares. ¿Cómo puedes protegerte de esta amenaza?

La aplicación de mensajería propiedad de Meta comenzó a implementar el uso de alias con arroba (@). Esta esperada función, fuertemente inspirada en Telegram, permite a las personas chatear sin revelar sus datos personales.

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Sin embargo, especialistas en ciberseguridad han encendido las alertas preventivas. El anonimato técnico de esta herramienta está siendo explotado para cometer fraudes digitales mediante la suplantación de identidad.

El riesgo del nombre de usuario en WhatsApp

El principal peligro radica en el registro temprano de alias institucionales, una práctica conocida como ciberocupismo. Los estafadores apartan nombres estratégicos como @SoporteWhatsApp o cuentas falsas de bancos.

Al ver una foto de perfil clonada y un alias familiar, las víctimas asumen que interactúan con un canal oficial. Sin el número telefónico visible, resulta casi imposible detectar el engaño. Incluso figuras públicas han sido afectadas por esta vulnerabilidad. Changpeng Zhao, fundador de Binance, reportó que alguien más ya había registrado su identificador habitual en la plataforma.

¿Cómo proteger tu cuenta de WhatsApp?

Para navegar de forma segura en este nuevo ecosistema digital, las unidades de seguridad recomiendan implementar filtros de verificación inmediatos. La prevención es tu mejor herramienta contra el fraude.

Aplica estos consejos clave para evitar ser víctima:

Activa el PIN de seguridad: Configura la clave opcional de cuatro dígitos.

Configura la clave opcional de cuatro dígitos. Verifica la insignia: Ignora mensajes sin la paloma verde de verificación.

Ignora mensajes sin la paloma verde de verificación. Elige un alias complejo: Selecciona un nombre único difícil de adivinar.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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