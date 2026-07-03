Nuevo sistema de pulverización con drones impulsa la agricultura de precisión

La compañía china DJI presentó dos nuevos drones diseñados para mejorar las labores agrícolas mediante sistemas de pulvewrización, siembra y monitoreo más precisos. Los modelos Agras T55 y T100 incorporan nuevas tecnologías para aumentar la productividad y reducir el desperdicio de recursos en el campo.

La agricultura de precisión continúa ganando terreno como una de las principales apuestas tecnológicas para enfrentar los desafíos de la producción de alimentos. En ese contexto, DJI Agriculture presentó oficialmente los nuevos drones Agras T55 y Agras T100, dos equipos desarrollados para optimizar las labores de pulverización, siembra y manejo de cultivos mediante sistemas inteligentes de navegación y aplicación de insumos.

El lanzamiento global de ambos modelos marca un nuevo paso en la estrategia de la compañía china por ampliar el uso de drones en el sector agrícola. Tras más de una década de investigación y desarrollo, la empresa asegura que sus nuevas plataformas buscan ofrecer mayor eficiencia, seguridad y autonomía tanto para pequeños productores como para operaciones agrícolas de gran escala.

Actualmente, DJI Agriculture señala que más de 600 mil drones de la marca trabajan en más de 100 países y participan en el manejo de alrededor de 300 tipos de cultivos, consolidando a la empresa como uno de los principales referentes mundiales en agricultura inteligente.

Dos drones para diferentes necesidades del campo

El Agras T55 fue diseñado para agricultores que requieren una herramienta versátil en huertos, parcelas pequeñas y cultivos especializados. El equipo puede transportar hasta 50 litros para pulverización y 55 kilogramos para esparcir fertilizantes o semillas, además de incorporar un sistema de elevación con capacidad de 40 kilogramos para otras aplicaciones agrícolas.

Entre sus principales innovaciones destaca un radar de ondas milimétricas capaz de detectar obstáculos con una nube de hasta 250 mil puntos por segundo, mejorando la navegación incluso bajo condiciones de lluvia o niebla. A ello se suma un sistema de visión con cuatro cámaras que permite al operador observar prácticamente todo el entorno del dron durante el vuelo.

Por su parte, el Agras T100 está orientado a explotaciones agrícolas de mayor tamaño, su sistema de doble batería incrementa hasta en un 50% el tiempo de vuelo estacionario con la misma carga útil, mientras que su tanque de 90 litros permite realizar jornadas de trabajo más prolongadas con menos interrupciones.

El modelo también incorpora rociadores centrífugos de doble atomización que amplían la cobertura de pulverización y permiten trabajar a mayor velocidad. En el caso de huertos, un sistema opcional de pulverización en forma de niebla facilita que el producto penetre entre copas densas y alcance el reverso de las hojas, una zona donde suelen concentrarse diversas plagas.

La tecnología cambia la forma de cultivar

El desarrollo de drones agrícolas forma parte de una tendencia conocida como agricultura de precisión, un modelo que combina sensores, navegación satelital, inteligencia artificial y análisis de datos para aplicar agua, fertilizantes y pesticidas únicamente donde son necesarios.

Este tipo de herramientas permite reducir el desperdicio de insumos, disminuir el impacto ambiental y mejorar el rendimiento de los cultivos al realizar aplicaciones mucho más uniformes que los métodos tradicionales.

En países como China, Estados Unidos, Brasil y varias naciones de Europa, los drones agrícolas ya forman parte de las labores cotidianas en cultivos de arroz, maíz, trigo, algodón, caña de azúcar, frutales y viñedos. Su adopción también comienza a crecer en América Latina, donde cada vez más productores buscan reducir costos operativos y enfrentar problemas como la escasez de mano de obra.

DJI informó que la disponibilidad del Agras T55 y del Agras T100 dependerá de cada mercado, por lo que las fechas de venta y los precios variarán según el país. La empresa invitó a los interesados a consultar con distribuidores autorizados para conocer cuándo llegarán estos equipos a cada región.

Con el lanzamiento de estos nuevos modelos, la compañía apuesta por consolidar una tendencia que apunta hacia un campo cada vez más automatizado, donde los drones dejan de ser una herramienta experimental para convertirse en parte fundamental de la producción agrícola moderna.

Tecnología con impacto real

El avance de los drones agrícolas refleja cómo la innovación tecnológica está transformando sectores tradicionalmente asociados al trabajo manual. Sin embargo, su verdadero impacto no depende únicamente de incorporar equipos más sofisticados, sino de que estas herramientas sean accesibles y respondan a las necesidades reales de los productores.

Aunque la agricultura de precisión promete reducir el consumo de agua, fertilizantes y pesticidas, también plantea retos importantes. El costo de adquisición, la capacitación de los operadores y la disponibilidad de infraestructura tecnológica pueden limitar su adopción, especialmente entre pequeños agricultores.

En ese sentido, el futuro del campo no dependerá solo de drones más potentes o con mayor autonomía, sino de lograr que estas innovaciones contribuyan a una producción más eficiente, rentable y sostenible, sin ampliar la brecha tecnológica entre los grandes productores y quienes cuentan con menos recursos.

TG