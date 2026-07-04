Señales de que tu número de celular podría haber sido clonado

El celular se ha convertido en una de las principales llaves de acceso a nuestras cuentas bancarias, redes sociales, correos electrónicos y aplicaciones. Por ello, los ciberdelincuentes han perfeccionado técnicas como el SIM swapping o clonación de número telefónico, un fraude en el que logran transferir tu línea móvil a una tarjeta SIM bajo su control para interceptar llamadas, mensajes y códigos de verificación.

Identificar las señales de alerta a tiempo puede ayudarte a evitar el robo de información y pérdidas económicas.

Señales de que tu número podría haber sido clonado

Pérdida repentina de señal móvil

Una de las señales más comunes de que tu número podría haber sido clonado es que tu teléfono pierde la conexión a la red celular de manera inesperada. Si de pronto no puedes realizar llamadas, enviar mensajes o utilizar datos móviles en una zona donde normalmente tienes cobertura, podría tratarse de un caso de SIM swapping. Algunos dispositivos incluso muestran mensajes como “Sin servicio” o “Solo SOS”.

Recibes notificaciones de cambios que no solicitaste

Otro indicio importante es recibir mensajes o correos electrónicos informando sobre la activación de una nueva SIM, la portabilidad de tu número o modificaciones en tu cuenta telefónica sin que tú las hayas solicitado. Las autoridades y especialistas en seguridad recomiendan tomar estas alertas muy en serio y contactar de inmediato a tu operador móvil.

Intentos de acceso a tus cuentas

Si comienzas a recibir correos sobre restablecimiento de contraseñas, inicios de sesión desde dispositivos desconocidos o cambios en la autenticación de tus cuentas, es posible que alguien esté utilizando tu número para interceptar códigos de verificación y tomar el control de tus perfiles digitales.

Ya no puedes acceder a tus servicios digitales

Los delincuentes suelen actuar rápidamente una vez que obtienen el control de una línea telefónica. Por ello, otra señal de alerta es que tus credenciales dejan de funcionar repentinamente en plataformas de correo electrónico, banca en línea o redes sociales. Esto puede indicar que las contraseñas fueron modificadas utilizando códigos enviados a tu número celular.

Movimientos financieros o alertas sospechosas

En muchos casos, el objetivo final del SIM swapping es acceder a cuentas bancarias. Si observas transferencias no reconocidas, cambios en configuraciones de seguridad o alertas de operaciones que no realizaste, debes actuar inmediatamente y contactar a tu banco.

¿Qué hacer si sospechas que tu número fue clonado?

Ante cualquier señal, contacta de inmediato a tu operador móvil desde otro teléfono para bloquear cambios en la línea y recuperar el control del número. También es recomendable cambiar las contraseñas de tus cuentas más importantes, revisar la actividad reciente de tus servicios digitales y notificar a tu banco si utilizas autenticación por SMS.

Los expertos sugieren además utilizar aplicaciones de autenticación en lugar de códigos enviados por mensaje de texto siempre que sea posible.

Detectar estas señales de forma temprana puede marcar la diferencia entre una simple molestia y un fraude con consecuencias graves para tu información personal y financiera.

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AO

