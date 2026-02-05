iPhone 18 y 18 Pro Max: Todo lo que se sabe sobre su lanzamiento, mejoras y precios

La nueva gama de los iPhone, que incluye el iPhone 18 y el iPhone 18 Pro Max, es posiblemente una de las más discutidas y esperadas del año, especialmente luego de que supuestas filtraciones apuntaran a que Apple se prepara para lanzar una versión completamente diferente a lo que se ha visto anteriormente en la compañía , además de incluir nuevas características que se verán reflejadas no solo en su rendimiento, sino también en su precio.

La empresa de tecnología estadounidense se ha caracterizado a lo largo de su existencia por ofrecer un diseño minimalista, sobrio y elegante, lo que le ha permitido mantenerse relevante; sin embargo, en los últimos años los usuarios han expresado que las mejoras en su rendimiento y funcionalidad han sido mínimas en comparación con las versiones del año anterior , por lo que muchos mantienen la esperanza de que en 2026 la empresa apueste por tomar un camino distinto.

Y tal parece que estas críticas han sido escuchadas, ya que recientemente se popularizaron rumores que afirman que el iPhone 18 y el iPhone 18 Pro Max llegarán con mejoras que marcarán una diferencia respecto a sus dispositivos anteriores, a la vez que a este lanzamiento se sumaría un nuevo celular en formato Fold.

¿Qué esperar del iPhone 18 y sus variantes?

En cuanto al diseño, no se prevén muchos cambios, ya que expertos aseguran que Apple apostará por mantener la esencia de la marca y continuar con una estética minimalista. No obstante, señalan que sí llegarían nuevos colores, entre ellos posiblemente morado, borgoña y café.

Respecto al rendimiento, esta nueva gama podría incluir el nuevo chip A20 Pro, lo que no solo garantizaría mayor potencia, sino también una mejor eficiencia energética, logrando hasta un 30% menos de consumo de batería.

Otra de las mejoras más significativas podría encontrarse en las cámaras, las cuales superarían la capacidad de cualquier otro iPhone, además de integrar ajustes que permitirían obtener una experiencia fotográfica mucho más creativa y personalizada.

Para la versión Fold, en caso de concretarse, sería el lanzamiento más revolucionario de la compañía, ya que sería el primer dispositivo de Apple en adoptar un diseño plegable, una tendencia que se ha popularizado en el mercado, pero que hasta ahora no había sido integrada al catálogo de la marca.

¿Cuánto costará el iPhone 18, el iPhone 18 Pro Max y el iPhone Fold?

Otro de los aspectos que ha llamado bastante la atención y que podría representar un cambio significativo para la marca son los precios, ya que filtraciones apuntan a que esta vez los dispositivos se venderían a un costo más elevado.

En su versión base, se especula que el iPhone 18 podría costar alrededor de 1 mil 099 dólares, mientras que el iPhone 18 Pro Max rondaría entre los 1 mil 199 y los 1 mil 399 dólares. Sin embargo, los modelos con 512 GB o 1 TB de almacenamiento alcanzarían un precio considerablemente mayor.

Para el formato Fold, se estima que podría llegar hasta los 2 mil dólares, y hasta el momento se desconoce si se incluirá un modelo 18 Air, el cual se caracterizaría por ser más fino y ligero, con un precio ligeramente inferior al Pro Max, pero superior al modelo regular.

¿Cuándo saldrán a la venta?

Se espera que, al igual que en otros años, la presentación de los dispositivos que se integran al ecosistema de Apple se realice en el mes de septiembre de 2026, con un lanzamiento a la venta pocos días después.

No obstante, especialistas aseguran que la comercialización de estos celulares podría ser diferente, ya que se presume que estaría dividida en varios lanzamientos, lo que provocaría que algunos modelos lleguen al mercado hasta 2027.

Por ahora, ninguna de esta información es oficial, ya que se basa en rumores, supuestas filtraciones y teorías de expertos; sin embargo, estos adelantos resultan útiles para los fanáticos de la marca que esperan con ansias conocer y adquirir el próximo gran lanzamiento de Apple.

