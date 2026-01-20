Alineación de 6 planetas en México: ¿Cuándo y cómo verla?

A finales del mes de febrero de este año sucederá un interesante fenómeno espacial, un “desfile planetario” o también conocido como “alineación planetaria”, en el que seis planetas del sistema solar se agrupan relativamente cerca en un mismo lado del sol al mismo tiempo, y podrán observarse en una misma franja del cielo al atardecer.

El espectáculo ideal para los amantes de este tipo de fenómenos, será visible en México el día 28 de febrero, pero la visibilidad puede variar según la región y características atmosféricas.

¿Qué es un desfile planetario y por qué ocurre?

El término “desfile planetario” es sólo una forma coloquial para describir la presencia simultánea de varios planetas visibles en el cielo en una misma noche. Según la plataforma Star Walk y la explicación astronómica respaldada por la NASA, este fenómeno es consecuencia de que los planetas orbitan alrededor del Sol en un plano similar llamado eclíptica. En ciertos momentos, sus trayectorias coinciden visualmente desde la Tierra.

Para finales de febrero de 2026, Júpiter, Saturno, Venus y Mercurio serán visibles a simple vista, mientras que Urano y Neptuno requerirán binoculares o un telescopio pequeño. La Luna, con cerca del 90% de iluminación, se ubicará próxima a Júpiter, lo que añadirá un elemento visual destacado al evento.

Este tipo de alineaciones no representa ningún riesgo para la Tierra. De acuerdo con el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, solo el Sol y la Luna ejercen una influencia gravitacional significativa sobre nuestro planeta. Las alineaciones planetarias no provocan terremotos, tsunamis ni alteraciones climáticas, pese a los mitos que suelen circular en redes sociales.

¿Cuándo y cómo observar la alineación planetaria en México?

En Ciudad de México y gran parte del país, la observación óptima comenzará aproximadamente una hora después del ocaso del 28 de febrero de 2026. De acuerdo con Star Walk, los planetas se concentrarán en un sector de alrededor de 175 grados del cielo, lo que facilita su localización si se cuenta con un horizonte despejado.

¿Cómo verlo? Recomendaciones para ver el desfile planetario

Primero, elegir un sitio con baja contaminación lumínica y sin edificios o montañas que obstruyan la vista Segundo, ubicar el horizonte oeste para localizar a Mercurio y Venus, que estarán bajos y visibles por un periodo corto Tercero, identificar a Saturno y Neptuno en la constelación de Piscis, utilizando binoculares si es posible Después, dirigir la mirada más alto hacia el sur para encontrar a Urano en Tauro Finalmente, al este, Júpiter destacará por su brillo cerca de la Luna

De igual forma, se pueden utilizar aplicaciones de astronomía como Star Walk 2, que facilita la identificación precisa de cada planeta en tiempo real, una herramienta recomendada incluso por observatorios y divulgadores científicos.

