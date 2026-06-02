Inteligencia Artificial y robótica marcarán el futuro de las ciudades en América Latina, aseguran expertos

La Inteligencia Artificial, la robótica y el análisis de datos se consolidan como algunas de las herramientas más prometedoras para enfrentar los desafíos urbanos de América Latina. Así quedó de manifiesto durante la inauguración del Smart City Expo LATAM Congress 2026, encuentro que reúne en Puebla a líderes gubernamentales, empresas tecnológicas, organismos internacionales y especialistas enfocados en el futuro de las ciudades.

En su edición número 11, el congreso se llevará a cabo del 2 al 4 de junio y congregará a representantes de más de mil ciudades de la región para discutir soluciones relacionadas con movilidad, digitalización, sostenibilidad, cambio climático y desarrollo económico.

Durante la jornada inaugural, los asistentes conocieron diversos proyectos tecnológicos enfocados en navegación autónoma, análisis predictivo y sistemas robóticos diseñados para labores de vigilancia, monitoreo y rescate en entornos urbanos complejos, tecnologías que cada vez ganan mayor relevancia en la gestión de las ciudades modernas.

Uno de los anuncios más relevantes del evento fue la incorporación del Departamento de Estado de Estados Unidos como aliado estratégico del congreso, una colaboración que busca fortalecer los mecanismos de cooperación internacional, transferencia tecnológica y acceso a oportunidades de financiamiento para ciudades latinoamericanas.

Un espacio para conectar problemas con soluciones

La directora del Smart City Expo LATAM Congress, Fabiola Vega Concha, destacó que esta edición busca consolidar el trabajo realizado desde el regreso del evento a Puebla en 2025 y fortalecer los vínculos entre gobiernos, empresas e instituciones académicas.

Según explicó, uno de los principales valores del encuentro es reunir en un mismo espacio a quienes enfrentan diariamente los retos urbanos y a quienes desarrollan tecnologías para resolverlos. "Tenemos reunidos a los que necesitan soluciones y a los que tienen las soluciones" , afirmó.

Vega también destacó la participación inédita del gobierno estadounidense dentro del congreso, al considerar que la colaboración internacional será clave para acelerar la innovación en la región.

"Ahora más que nunca la vinculación con EU es muy importante", señaló, al referirse a las oportunidades de intercambio de experiencias, conocimiento y cooperación tecnológica que podrían surgir a partir de esta alianza.

Ciberseguridad y tecnología confiable para las ciudades del futuro

La importancia de construir infraestructura digital segura fue uno de los temas centrales de la inauguración. La consejera económica de la Embajada de EU en México, Hilary Fuller Renner, enfatizó la necesidad de que las ciudades adopten tecnologías interoperables y respaldadas por proveedores confiables.

La funcionaria advirtió que depender de plataformas o sistemas poco seguros puede incrementar los riesgos de ciberseguridad, elevar costos operativos y limitar la capacidad de innovación tanto en el sector público como en el privado.

"Las decisiones sobre tecnología confiable no son simplemente decisiones técnicas de adquisición; son decisiones económicas y de gobernanza de largo plazo que determinan cómo nuestras ciudades, regiones y naciones crecen, se adaptan y compiten con el tiempo" , afirmó Fuller.

Por su parte, el presidente de PRONUS Events, Manuel Redondo, sostuvo que la construcción de ciudades inteligentes depende tanto de la innovación tecnológica como de la colaboración humana.

"Las ciudades inteligentes no son un lujo del futuro, son una necesidad del presente", expresó durante la ceremonia inaugural. El directivo también defendió la importancia de los encuentros presenciales en una época dominada por la comunicación digital.

"En un mundo hiperdigitalizado, la presencialidad es precisamente lo que nos mantiene unidos. La presencialidad es lo que nos mantiene siendo personas", señaló.

Con más de 8 mil asistentes, 320 conferencistas y representantes de más de mil ciudades, el Smart City Expo LATAM Congress 2026 vuelve a posicionar a Puebla como uno de los principales foros para debatir cómo la tecnología puede ayudar a construir ciudades más eficientes, sostenibles y preparadas para los desafíos del futuro.

TG