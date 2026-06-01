WhatsApp Plus: ¿Cómo obtener un mes GRATIS en México?

Meta comenzó el despliegue de su nueva suscripción premium para WhatsApp, denominada WhatsApp Plus, una modalidad opcional que añade funciones de personalización y herramientas exclusivas sin afectar la experiencia gratuita tradicional de la aplicación. La compañía confirmó que los mensajes, llamadas y funciones básicas continuarán siendo gratuitas para todos los usuarios.

La nueva suscripción busca atraer a quienes utilizan WhatsApp de forma intensiva y desean personalizar más la aplicación mediante temas exclusivos, stickers especiales, tonos personalizados y una mayor capacidad para organizar conversaciones.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que Meta permite a algunos usuarios probar el servicio sin costo durante un periodo limitado antes de comenzar a cobrar la mensualidad correspondiente.

¿Cuánto cuesta WhatsApp Plus en México?

De acuerdo con la información disponible durante el lanzamiento, WhatsApp Plus tiene un costo aproximado de 29 pesos mensuales en México, aunque el precio puede variar ligeramente dependiendo de la plataforma de pago o la región.

La suscripción funciona bajo un esquema de renovación automática, por lo que el cargo se realizará cada mes mientras el usuario mantenga activa la membresía.

Meta ha señalado que este servicio solo puede contratarse desde la aplicación oficial de WhatsApp descargada en tiendas autorizadas, por lo que recomienda evitar APKs o versiones modificadas que utilicen el mismo nombre y que podrían comprometer la seguridad de la cuenta.

Cómo obtener un mes gratis de WhatsApp Plus

Los usuarios que cumplan con los requisitos del programa pueden activar un periodo de prueba gratuito siguiendo estos pasos:

Actualiza WhatsApp Messenger a la versión más reciente desde Google Play Store o App Store. Abre la aplicación e ingresa al menú de Ajustes. Busca el apartado Suscripciones. Selecciona la opción WhatsApp Plus. Registra una tarjeta bancaria o método de pago válido. Confirma la activación de la prueba gratuita.

Una vez completado el proceso, el sistema habilitará las funciones premium durante el periodo promocional disponible para tu cuenta.

Funciones exclusivas incluidas en WhatsApp Plus

La suscripción está enfocada principalmente en la personalización de la aplicación y la organización de conversaciones. Entre las novedades más destacadas se encuentran los temas visuales exclusivos, que permiten modificar la apariencia tradicional de WhatsApp con nuevos colores y estilos.

También se incluyen stickers premium con animaciones especiales, diseñados para ofrecer una experiencia más expresiva en chats individuales y grupales. Otra de las funciones más solicitadas es la posibilidad de fijar hasta 20 conversaciones importantes, una mejora considerable frente al límite tradicional disponible para usuarios gratuitos.

Además, los suscriptores pueden acceder a tonos exclusivos para determinados contactos y opciones avanzadas para personalizar listas de chats y notificaciones.

Cómo evitar que te cobren al terminar la prueba

Uno de los puntos más importantes es recordar que la prueba gratuita se convierte automáticamente en una suscripción de pago una vez concluido el periodo promocional. Por ello, quienes únicamente desean probar las funciones premium deben cancelar la renovación antes de que termine el mes gratuito.

En Android esto puede hacerse desde la sección de suscripciones de Google Play, mientras que en iPhone la cancelación se realiza desde la configuración de la cuenta de Apple. La cancelación no elimina inmediatamente el acceso a WhatsApp Plus; generalmente permite seguir utilizando las funciones premium hasta que concluya el periodo gratuito ya activado.

¿Vale la pena pagar WhatsApp Plus?

La respuesta depende del uso que cada persona haga de la aplicación. Para quienes utilizan WhatsApp únicamente para enviar mensajes, compartir fotografías y realizar llamadas, la versión gratuita continúa ofreciendo prácticamente todas las herramientas necesarias.

Sin embargo, usuarios que administran numerosos chats, participan en comunidades, grupos de trabajo o simplemente disfrutan personalizando sus aplicaciones podrían encontrar atractivo el costo mensual de la suscripción.

Lo que sí queda claro es que Meta ha comenzado una nueva etapa de monetización para WhatsApp, apostando por funciones opcionales de personalización sin convertir la plataforma principal en un servicio de pago obligatorio.

TG