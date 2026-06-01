Canva impulsa la creatividad mexicana con Inteligencia Artificial

La creatividad digital en México sigue ganando terreno, y ahora cuenta con un nuevo impulso, la plataforma de diseño Canva lanzó "Hazlo con Canva", su primera campaña dirigida al mercado mexicano, una iniciativa que tiene como rostro al creador de contenido Paco de Miguel y que busca acercar las herramientas de diseño e inteligencia artificial (IA) a emprendedores, estudiantes y creadores de contenido.

La apuesta llega en medio de un crecimiento significativo de la plataforma en el país. De acuerdo con datos compartidos por la compañía, durante los últimos 12 meses los usuarios mexicanos generaron más de 791 millones de diseños, una muestra del creciente interés por las soluciones digitales para desarrollar proyectos personales, fortalecer marcas y potenciar negocios. Actualmente, Canva asegura que uno de cada ocho usuarios de internet en México utiliza su plataforma al menos una vez al mes.

Según explicó la empresa en un comunicado, la campaña parte de una idea sencilla: la creatividad no escasea en México. El verdadero desafío, señalan, suele estar en las barreras que enfrentan las personas al momento de materializar sus ideas, ya sea por falta de herramientas, desconocimiento sobre cómo empezar o la percepción de que el diseño es una actividad compleja y reservada para especialistas.

Creatividad cotidiana convertida en negocio

La elección de Paco de Miguel como rostro de la campaña no fue casual, ya que el influencer y comediante se ha vuelto popular por retratar escenas familiares y personajes que forman parte de la vida cotidiana mexicana, y esa cercanía cultural es el eje que busca la campaña "Hazlo con Canva".

El creador de contenido utiliza la plataforma para transformar sus ideas en una identidad visual completa para un nuevo emprendimiento. El proyecto incluye stickers, publicaciones para redes sociales, filtros creados con IA, plantillas e incluso muñecos coleccionables. La propuesta busca mostrar cómo una idea que inicia como contenido digital puede evolucionar hasta convertirse en una marca con distintos productos y canales de comunicación.

"A los mexicanos no hay que enseñarles a ser creativos, eso ya lo somos. Lo que queríamos mostrar con esta campaña es que la distancia entre una gran idea y algo que realmente puedas lanzar al mundo es mucho menor de lo que la gente piensa. Eso es justamente lo que hace Canva", señaló Israel De La Torre, director creativo de Canva en México.

El crecimiento de la economía creativa digital

El lanzamiento también refleja el crecimiento de la llamada economía creativa en México, impulsada por creadores de contenido, pequeños negocios y emprendedores que utilizan redes sociales como principal escaparate.

De acuerdo con la empresa, más del 25% de todos los diseños creados históricamente en México dentro de la plataforma ocurrieron durante el último año, un dato que muestra la aceleración del uso de herramientas digitales para comunicar ideas, vender productos y construir marcas personales.

Tecnología más accesible para crear

La compañía también busca impulsar el uso de herramientas de IA entre pequeñas y medianas empresas. Con Canva AI 2.0, la plataforma integró funciones que permiten generar imágenes, materiales visuales y contenido creativo desde un mismo espacio, incluso para personas sin experiencia previa en diseño.

Su apuesta, según la empresa fundada en 2013, es democratizar el diseño y hacer que más personas puedan desarrollar proyectos creativos sin depender de conocimientos técnicos especializados.

TG