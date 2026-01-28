Nuevo estudio abre la puerta a predecir la diabetes tipo 1 desde el nacimiento

La diabetes tipo uno sería posible de detectar con la ayuda de la sangre que permanece en el cordón umbilical, según un descubrimiento que salió a la luz este miércoles y que fue realizado por científicos de la Universidad de Florida.

En asociación con la Universidad de Linköping, en Suecia, el estudio sugiere que el proceso de inflamación que conduce a la diabetes podría comenzar durante el embarazo, periodo en el las condiciones biológicas más favorables para que suceda un ataque al páncreas .

Esto no implica que la enfermedad esté predeterminada, sino que la biología durante el embarazo puede influir en su desarrollo, explicó en un comunicado Angelica Ahrens, investigadora asistente en microbiología en el Instituto de Ciencias Agrícolas y Alimentarias de la UF (UF/IFAS).

La científica, una de las autora del estudio, subrayó que “sería muy útil que los marcadores en la sangre del cordón umbilical pudieran alertar a los médicos”. Agregó que las técnicas actuales se basan en la genética o en la presencia de anticuerpos que indican que la enfermedad ya está avanzada.

La diabetes tipo 1 podría ser gradualmente menos común

El estudio, publicado recientemente, "demuestra que una combinación de varios factores durante el embarazo aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 1 en el futuro", explicó Johnny Ludvigsson, profesor senior del Departamento de Ciencias Biomédicas y Clínicas de la Universidad de Linköping y otro de los autores del estudio.

" Esto sugiere que ningún método por sí solo prevendrá la enfermedad , pero que distintos cambios tempranos en el estilo de vida y el entorno podrían hacer que la diabetes tipo 1 sea gradualmente menos común", detalló en un comunicado.

Casi 17 mil bebes analizados

Para llevar a cabo la investigación, los científicos analizaron muestras de 16 mil 683 bebés nacidos entre 1997 y 1999 en el sureste de Suecia , dentro del proyecto conocido como “Todos los bebés del sureste de Suecia” (ABIS, en inglés).

Los participantes de este grupo, que continúan siendo monitoreados en la actualidad, han sido sometidos a un seguimiento exhaustivo mediante recopilación de datos familiares y muestras biológicas periódicas, indica la nota de la universidad.

El análisis utilizó técnicas de aprendizaje automático para identificar proteínas relacionadas con el riesgo de desarrollar diabetes tipo 1 en la sangre del cordón umbilical. Dentro del grupo estudiado, se identificaron marcadores proteicos presentes al nacer que están estrechamente vinculados con el desarrollo posterior de la enfermedad.

Además, se observó que algunos de estos marcadores podrían estar influenciados por productos químicos persistentes, conocidos como perfluoroalquilados, a los que la madre estuvo expuesta durante el embarazo.

"El principal valor de esta publicación es que sugiere una nueva forma de predecir la diabetes tipo 1 en el futuro utilizando un tejido biológico, la sangre del cordón umbilical, que normalmente se desecha al nacer", expresó Eric Triplett, profesor y director del Departamento de Microbiología y Ciencias Celulares de UF/IFAS y otro de los autores.

El investigador aseguró que este método no requiere procedimientos invasivos ni costosos análisis posteriores, abriendo la puerta a nuevas herramientas para la predicción de enfermedades.

TG