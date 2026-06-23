Martes, 23 de Junio 2026

LO ÚLTIMO DE Tecnología

Tecnología |

Instagram se cae hoy 23 de junio: Esto es lo que se sabe

Usuarios reportan problemas para cargar publicaciones, enviar mensajes y actualizar el feed este 23 de junio

Por: Nadia González

Usuarios reportan fallas en Instagram. CANVA

Usuarios reportan fallas en Instagram. CANVA

Hoy martes 23 de junio, Instagram presentó fallas. De acuerdo con los reportes realizados a través de redes sociales, usuarios mencionan fallas para actualizar el feed, visualizar comentarios y acceder a mensajes. 

¿Qué dice Meta al respecto?

Hasta ahora, Meta no ha realizado ningún comentario al respecto o emitido algún posicionamiento sobre la interrupción del servicio. 

LEER: ¿Usar una SIM extranjera evita el registro obligatorio del celular con la CURP?

Aunque no está claro el origen de las fallas, los reportes de los usuarios Instagram apuntan a que el problema afecta tanto a la aplicación móvil como a la versión web.

NG

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones