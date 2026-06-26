Tarjeta Roja: ¿Por qué es peligroso ver el Mundial en esta página?

Con el Mundial 2026 en marcha, miles de aficionados buscan opciones para ver los partidos gratis en internet, y una de las páginas más populares es Tarjeta Roja. Sin embargo, acceder a este sitio puede implicar riesgos que van desde la exposición a publicidad maliciosa hasta posibles fraudes, robo de datos y problemas legales. Te explicamos por qué expertos recomiendan evitar esta plataforma y cuáles son las alternativas seguras para seguir los encuentros.

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De acuerdo con especialistas en seguridad informática, ver el Mundial o cualquier partido de fútbol en ese tipo de páginas piratas es peligroso porque estos sitios web no generan ingresos por derechos de transmisión, sino exponiendo tu dispositivo y tus datos personales a ciberdelincuentes. Aprovechando la alta demanda de partidos en vivo, los atacantes configuran estas plataformas como trampas digitales altamente efectivas.

Principales riesgos de usar páginas piratas

Publicidad maliciosa, infección por Malvertsing

Las páginas piratas suelen estar llena de publicidad engañosa y maliciosa, para poder ver la transmisión, estas sitios te obligan a interactuar con ventanas emergentes y falsos botones de "Reproducir" o "Cerrar publicidad". Al hacer clic, se activa el malvertising:

Descargas silenciosas: Códigos ocultos aprovechan las vulnerabilidades de tu navegador para descargar archivos malware en segundo plano sin que te des cuenta.

Extensiones engañosas: Te obligan a instalar supuestos complementos o complementos de video (plugins) necesarios para "ver el partido en HD", los cuales son en realidad virus espía.

Robo de Datos Financieros y Credenciales (Phishing)

Muchas de estas páginas clonan la interfaz de servicios legítimos y te muestran pantallas falsas indicando que la transmisión se cayó o que es un "canal premium". Te pedirán registrarte rápidamente o ingresar tu tarjeta de crédito prometiendo que "no se te cobrará nada". El objetivo real es el robo de identidad y el vaciado de tus cuentas bancarias o billeteras virtuales.

Instalación de virus: infostealers y troyanos

Los clones actuales de Tarjeta Roja suelen distribuir virus especializados conocidos como infostealers. Una vez que entran a tu computadora o celular pueden extraer todas las contraseñas guardadas en tu navegador. Así como también interceptar tus sesiones iniciadas en redes sociales y correos electrónicos para secuestrar tus cuentas.

Secuestro de Recursos (Criptominería Maliciosa)

Incluso si no descargas ningún archivo, el simple hecho de mantener abierta la pestaña de la transmisión ilegal puede ejecutar scripts de criptominería maliciosa. Estos consumen al máximo el procesador y la tarjeta gráfica de tu dispositivo para minar criptomonedas para los atacantes, lo que causa sobrecalentamiento, lentitud extrema y daño prematuro a tu batería o componentes.

Falsas Alertas de Soporte Técnico

Es muy común que el reproductor redirija a páginas que bloquean la pantalla con un sonido de alarma y un mensaje falso: "¡Tu sistema está infectado por 5 virus, llama a este número para solucionarlo!". Esto es una estafa de ingeniería social diseñada para que descargues software de acceso remoto o realices pagos a supuestos técnicos.

¿Qué otras paginas también son peligrosas?

Roja directa no es el único sitio web del cual hay que cuidarse, por desgracia existen varios, como Pirlo TV, Roja Directa, las cuales suelen ser cerradas pero aparecen numerosas versiones con nombres similares.

Una forma de identificar este tipo de paginas maliciosas es revisando la dirección web, ya que presentan variaciones en el nombre y/o extensiones como: .xyz, .online o .net

KR