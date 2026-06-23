A sólo ocho días de que concluya el plazo para el registro obligatorio de celulares, miles de usuarios siguen buscando formas de conservar su servicio sin proporcionar sus datos personales. Entre las alternativas más comentadas destaca el uso de una SIM extranjera, pero las autoridades ya aclararon qué ocurre con quienes intenten recurrir a esta opción.

La cuenta regresiva para cumplir con el trámite ya comenzó y las consecuencias de no hacerlo podrían afectar llamadas, mensajes y acceso a internet móvil.

Ante la incertidumbre, surge una de las preguntas más frecuentes entre los usuarios: ¿realmente una tarjeta SIM de otro país permite evitar el registro?

¿Puedes usar una SIM de otro país en tu teléfono? Los RIESGOS de hacerlo

La respuesta corta es no. De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), utilizar una línea contratada en otro país no exime a los usuarios de las disposiciones establecidas para el uso de servicios móviles.

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Además, optar por una SIM internacional podría generar nuevos inconvenientes . Las autoridades señalaron que los operadores extranjeros cuentan con políticas propias que limitan el uso prolongado de sus líneas fuera de su territorio de origen.

Esto significa que, si una tarjeta SIM permanece durante largos periodos en México sin regresar al país donde fue emitida , la empresa podría suspender o cancelar el servicio. A ello se suma un costo más elevado y la falta de protección como consumidor dentro del territorio mexicano.

Sí. Los teléfonos desbloqueados pueden operar con tarjetas SIM emitidas por compañías extranjeras siempre que exista compatibilidad con las redes disponibles en México.

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Sin embargo, esta posibilidad no garantiza que el servicio pueda mantenerse de manera permanente. Los operadores internacionales suelen aplicar restricciones relacionadas con el tiempo de permanencia fuera de su país de origen, especialmente cuando detectan un uso continuo en el extranjero.

Por ello, la CRT advierten que utilizar una línea internacional como alternativa al registro de líneas celulares podría resultar más costoso y menos práctico de lo que muchos usuarios imaginan.

JM