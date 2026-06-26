¿Dónde y cómo ver el asteroide 1997 NC1 en México?

Científicos de todo el mundo han mostrado su interés y asombro por el asteroide 1997 NC1 debido a su inesperada proximidad a la Tierra, que incluso permitirá que sea visible desde diferentes países , incluyendo México.

El cuerpo celeste ha llamado la atención de la comunidad de divulgación científica y espacial, ya que durante años se ha convertido en un escenario importante para poner a prueba los sistemas globales de predicción matemática.

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Especialistas han insistido en que los estudios sobre Objetos Cercanos a la Tierra (NEO, por sus siglas en inglés) se han convertido en una de las prioridades más relevantes del gremio debido al peligro que podrían representar para el planeta. Sin embargo, en este caso específico, los científicos han descartado por completo la posibilidad de que el asteroide impacte o cause estragos en nuestra atmósfera.

No obstante, el cuerpo celeste regalará una de las mejores vistas astronómicas, ya que su paso podrá seguirse con telescopios pequeños de uso doméstico o binoculares de alta potencia.

¿Cuándo y dónde se podrá ver el asteroide 1997 NC1 en México?

De acuerdo con sitios especializados, en toda la República Mexicana el fenómeno tendrá su mayor proximidad durante la madrugada del sábado 27 de junio a las 05:14 horas (tiempo del centro de México).

Sin embargo, el especialista Luis Cano, de la Oficina de Defensa Planetaria de la ESA, señaló que la visibilidad del fenómeno podría verse comprometida debido a que la Luna también se encontrará en una posición cercana y con un brillo intenso, por lo que se sugiere el uso de equipo especializado para apreciar mejor su paso.

Aun así, México se encuentra en uno de los lugares más privilegiados para observarlo, ya que, según las predicciones, el acercamiento favorecerá a espectadores del hemisferio norte y paulatinamente irá trasladando su visibilidad hacia el sur.

¿Qué tan lejos está el asteroide de la Tierra?

La Agencia Espacial Europea (ESA) informó que el cuerpo rocoso tiene un diámetro de entre 750 y mil 650 metros, una escala que supera por bastante las dimensiones de algunos de los rascacielos más altos construidos, por lo que un posible impacto podría causar diferentes afectaciones.

Sin embargo, la agencia detalló que para el sábado 27 de junio a las 11:14 horas (GMT), este cuerpo celeste estará a 2 millones 559 mil 461 kilómetros de distancia de la Tierra, lo que elimina cualquier posibilidad de colisión.

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Para dimensionar esta distancia, expertos aseguran que equivale a 6.66 veces la separación promedio que existe entre la Tierra y la Luna.

Aunque el asteroide 1997 NC1 pasará a una distancia segura de nuestro planeta, su acercamiento representa una oportunidad para que especialistas y aficionados a la astronomía observen uno de los fenómenos más interesantes del año y continúen estudiando el comportamiento de estos objetos cercanos a la Tierra.

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