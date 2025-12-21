En esta Navidad, uno de los mejores obsequios que podemos recibir de la IA es la facilidad que nos brinda para estilizar nuestras fotos y hacer que luzcan con una temática acorde a las festividades de fin de año.

Este tipo de imágenes suelen ser novedosas, ya que las inteligencias artificiales como Gemini suelen entregar diseños originales que captan la atención de las personas desde el primer vistazo.

Sin duda, esta es una divertida práctica que puedes emplear durante esta Navidad para que tus fotografías impresas y de redes sociales luzcan perfectas. Hoy, en Tech Bit te damos el tutorial para que personalices tus retratos con IA. ¡Manos a la obra!

Inteligencia artificial para hacer fotos navideñas

Como sabes, hay diversas inteligencias artificiales con las que puedes realizar esta actividad, pero hoy te enseñaremos a crear tus fotos navideñas con Gemini.

Sin embargo, debes de tomar en cuenta un par de cosas con relación a la privacidad de tus datos, ya que estarás compartiendo tu rostro con esta IA para generar tus retratos.

Antes de comenzar con el tutorial, es importante señalar que lo más óptimo para hacer esta dinámica es que utilices la aplicación de Gemini en lugar de su sitio web, ya que así será más seguro y no correrás el riesgo de que un tercero pueda infiltrarse en tu historial de esta IA directamente desde la página de Internet.

Pero si por algún motivo utilizas el portal web de Gemini, deberás eliminar los mensajes al terminar la personalización de tus imágenes; de esta manera protegerás tus datos y tu imagen ante cualquier amenaza de ciberataque.

Por otro lado, recuerda que utilizar esta herramienta no tiene ningún costo, y puedes generar tantas imágenes como desees. Ahora sí, te dejamos con el tutorial.

¿Cómo recrear fotos con temática navideña con IA?

Lo primero que debes tener a la mano es una fotografía tuya en la que luzcas sonriendo o modelando con la mejor pose. Esta imagen servirá de referencia para que Gemini pueda retomar tus rasgos corporales y retratarlos en las fotos personalizadas.

Te puede interesar: Apps y trucos para poder usar mi celular como control remoto

Lo segundo que vas a requerir es una lista de prompts (descripciones) con las que vas a pedirle a la IA que elabore tus retratos. Una vez que tengas todo esto preparado, puedes iniciar con la actividad:

Abre Gemini y pulsa “+” para subir tu foto de referencia. Posteriormente, escribe el primer prompt, por ejemplo:

“Utilizando mi rostro, recrea una foto en la que me vea sobre un jardín haciendo un lindo muñeco de nieve”.

Otras descripciones que te recomendamos son:

Otras descripciones que te recomendamos son: “Utiliza mi rostro y crea una imagen en la que me vea decorando un árbol de Navidad dentro de una casa.”

“Utiliza mi cara para crear una foto en la que luzca cocinando galletas de jengibre para la época navideña.”

“Utiliza mi rostro para recrear una foto en la que me vea dentro de una snowglobe con muchos copos de nieve.”

Nota: Puedes crear las imágenes que quieras utilizando los mejores prompts que nazcan de tu imaginación.

Es bastante sencillo personalizar tus fotos navideñas con ayuda de la Inteligencia Artificial. Puedes imprimirlas para adornar los rincones de tu hogar o presumirlas en tus redes sociales para contagiar un espíritu navideño a tus contactos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS