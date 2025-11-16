El rápido avance de la tecnología y el auge de la inteligencia artificial ha permitido crear imágenes, sonidos y videos con un nivel de realismo que ha comenzado a desafiar la percepción humana. Esta situación ha abierto la puerta a un sinfín de nuevos riesgos y peligros digitales.En México, los casos de contenido manipulado digitalmente han despertado preocupación entre artistas, comunicadores y usuarios de redes sociales, por eso, saber reconocer cuándo un contenido fue generado o alterado por IA se ha vuelto una herramienta esencial para no caer en la desinformación.De acuerdo con el portal de la institución educativa LISA, los denominados "deepfakes" utilizan redes neuronales capaces de aprender rasgos faciales, movimientos y tonos de voz para recrearlos con precisión y su uso sin control representa un riesgo, ya que puede perjudicar reputaciones, difundir noticias falsas o incluso suplantar identidades.Según el portal LISA Intitute, los deepfakes son difíciles de detectar porque son bastante realistas, sin embargo, existen algunos detalles que se pueden tener en cuenta a la hora de detectarlos:Por otro lado, hoy existen detectores gratuitos y de uso profesional que analizan patrones forenses para determinar si una imagen o video fue creado artificialmente. Entre ellos destacan Winston AI, ScreenApp AI Video Detector y Deepware, plataformas que identifican inconsistencias en texturas, profundidad y movimiento, y que asignan un porcentaje de probabilidad de manipulación.El impacto de la inteligencia artificial va más allá del entretenimiento. En México, la clonación de voces de actores de doblaje, el uso indebido de imágenes de figuras públicas y la difusión de mensajes falsos con apariencia real han puesto sobre la mesa un debate que busca establecer una regulación que proteja la identidad y los derechos de los creadores y artístas.La verificación de contenidos audiovisuales falsos no solo ayuda a evitar posibles engaños y estafas, sino también a proteger el trabajo artístico, la privacidad y la confianza pública, convirtiendo de esta manera a la educación digital en la primera línea de defensa contra las fake news y la desinformación automatizada.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV