Caída de Cloudflare afecta a ChatGPT, X y otros servicios de internet

Cloudflare reportó que ha recibido informes de errores 500 generalizados, así como fallos en el Panel de Control

Por: AP .

Cloudflare informó hoy mismo por la mañana, que está al tanto de un problema que estaba afectando a múltiples clientes y que lo estaba investigando. AP / ARCHIVO

El proveedor de infraestructura de internet Cloudflare investiga este martes un problema que causó interrupciones en la red social X, algunos juegos online y ChatGPT.

Cloudflare informó hoy mismo por la mañana, que está al tanto de un problema que estaba afectando a múltiples clientes y que lo estaba investigando.

Ha habido informes de errores 500 generalizados, así como fallos en el Panel de Control y la API de Cloudflare.

La empresa informó que ha proporcionado una actualización, indicando que se estaba llevando a cabo una recuperación, pero volvió a mensajes que indican que todavía están investigando la causa del problema.

Cloudflare tenía un mantenimiento programado para el centro de datos SCL (Santiago) para hoy martes.

