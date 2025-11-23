El pasado jueves, Google anunció que implementará en Gemini , su propia Inteligencia Artificial, una herramienta para que las y los usuarios puedan filtrar aquellas imágenes que los hagan preguntarse " ¿es real o es IA? ".

El avance de la IA como generadora de imágenes, videos y audios ha incrementado la incertidumbre entre las y los usuarios de internet, quienes cada vez distinguen menos el contenido original del creado con herramientas digitales avanzadas.

Debido a esta creciente problemática, las y los internautas tendremos que hacernos de mecanismos y aplicaciones que nos ayuden a detectar los contenidos hechos con IA, tal como Google lo propone.

" Estamos aumentando la transparencia sobre el origen del contenido al introducir la capacidad de verificar si una imagen fue generada o editada por la IA de Google directamente en la aplicación Gemini ", anota la empresa en un comunicado.

¿Fue esto generado por IA?

Aunque el lanzamiento inicial de hoy se limita a imágenes, Google afirma que la verificación de video y audio estará disponible "pronto", y que tiene previsto ampliar la funcionalidad más allá de la aplicación de Gemini, como en su popular buscador.

La verificación inicial de imágenes se basa únicamente en SynthID, la marca de agua invisible de IA de Google. " Presentamos SynthID en 2023. Desde entonces, más de 20 mil millones de piezas de contenido generadas por IA han sido marcadas con SynthID ", señala.

No obstante, cuando la empresa incorpore la expansión a C2PA, los usuarios podrán también detectar si el contenido fue generado por otras herramientas de IA, como Sora, de OpenAI.

Google también anunció que las imágenes generadas por su modelo Nano Banana Pro tendrán metadatos C2PA integrados.

