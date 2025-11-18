Cristiano Ronaldo podría perderse la reinauguración del Estadio Azteca

Cristiano Ronaldo podría no estar presente en el partido inaugural en el Estadio Azteca (que será renombrado como Estadio Banorte) debido a que recibió una tarjeta roja durante el partido de la Jornada 9 de la clasificatoria de la UEFA para el Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá.

Sin el CR7, Portugal logró la clasificación al Mundial 2026, por quedar primero en el Grupo F tras aplastar por 9-1 a Armenia en Porto. Si bien, esta será la novena participación en una Copa del Mundo de los lusos, Ronaldo podría no ser parte de los primeros enfrentamientos del equipo de cara al inicio de este certamen.

Tras la expulsión de Cristiano Ronaldo al minuto 59', estaría sancionado por hasta tres duelos. El pasado sábado, fuentes cercanas al caso dieron a conocer que ya se metió la apelación ante la Federación Internacional de Futbol (FIFA) , por lo que Gianni Infantino , presidente del organismo internacional, será parte de esta importante decisión para la Selección de Portugal y el propio CR7.

¿Qué pasa si el fallo no es en favor de Cristiano Ronaldo?

En caso de que la FIFA decida no retirar la sanción de Cristiano Ronaldo, el luso tendría que hacer valer el rigor de la tarjeta roja en los dos juegos iniciales del Mundial 2026, el primero de ellos correspondiente a la apertura del renombrado Estadio Banorte, el 28 de marzo del 2026.

A pesar de esta tensa situación, el CR7, capitán de la Selección de Portugal, ya se encuentra alistando todo para que México reciba a su escuadra en 2026.

El pasado 16 de noviembre, Alejandro Irarragorri, presidente del club deportivo Santos Laguna , reveló que el delantero se puso exigente con el tema de la seguridad en las instalaciones del Estadio Corona , también llamado Territorio Santos Modelo , de cara al inicio del certamen deportivo. Dijo, además, que más de una selección internacional ha monitoreado las instalaciones de Santos.

" El capitán [Cristiano Ronaldo], hay que estar ahí muy bien cuidados [...] para que se pueda mover por el estadio, por el Centro del Alto Rendimiento y tener un poco de privacidad .

" Seguramente tendrán entrenamientos abiertos, pero si buscan que sea un lugar aislado para que se puedan enfocar muy bien, y eso te lo da el TSM y te lo da el Azul Talavera. Eso lo buscan muchas de las selecciones; particularmente el caso de Portugal. Creo es una obviedad ", declaró el directivo.

