Frente frío 16 y tormenta invernal afectarán estos estados el fin de semana

Estos dos fenómenos meteorológicos afectarán estados del norte y noroeste de México; toma precauciones

Este fin de semana, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, según información del SMN. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El frente frío número 15 y la caída de nieve o aguanieve afectarán varios estados del norte y noroeste de México. Te compartiremos más detalles con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El primero de los fenómenos meteorológicos recorrerá el noroeste y norte del país, y continuará asociado con una vaguada polar y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, lo que originará vientos fuertes a muy fuertes, chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, además de prevalecer ambiente frío.

Asimismo, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer.

La caída de nieve o aguanieve, por otro lado, se prevé en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua, así como la posible formación de torbellinos en Chihuahua.

Una línea seca sobre Coahuila y el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, ocasionarán fuertes rachas de viento, así como lluvias y chubascos en el noreste del país, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes con granizo, además de la posible formación de torbellinos y/o tornados en dicha entidad.

El persistente ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, y canales de baja presión en el interior del territorio nacional, ocasionarán lluvias y chubascos en el occidente, centro, sur y sureste del país.

Pronóstico extendido

A continuación, te presentamos el pronóstico del fin de semana, del 21 al 24 de noviembre de 2025, para los estados que se verán afectados por estos fenómenos meteorológicos.

Viernes 21 de noviembre

  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora
  • Posible caída de nieve o aguanieve: sierras de Baja California y Sonora
  • Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango
  • Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla
  • Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca

Sábado 22 de noviembre

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo
  • Posible caída de nieve o aguanieve: sierras de Baja California y Sonora
  • Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California,  Sonora, Chihuahua y Durango
  • Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla
  • Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca

Domingo 23 de noviembre

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
  • Intervalos de chubascos: Chihuahua, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo
  • Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua y Durango
  • Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla
  • Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca

Toma en cuenta este pronóstico del tiempo compartido, con información del SMN, para planificar tu fin de semana.

