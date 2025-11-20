El frente frío número 15 y la caída de nieve o aguanieve afectarán varios estados del norte y noroeste de México. Te compartiremos más detalles con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) .

El primero de los fenómenos meteorológicos recorrerá el noroeste y norte del país , y continuará asociado con una vaguada polar y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, lo que originará vientos fuertes a muy fuertes, chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, además de prevalecer ambiente frío.

Asimismo, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central , con posibles heladas al amanecer.

La caída de nieve o aguanieve, por otro lado, se prevé en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua , así como la posible formación de torbellinos en Chihuahua .

Una línea seca sobre Coahuila y el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, ocasionarán fuertes rachas de viento, así como lluvias y chubascos en el noreste del país, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes con granizo, además de la posible formación de torbellinos y/o tornados en dicha entidad.

El persistente ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, y canales de baja presión en el interior del territorio nacional, ocasionarán lluvias y chubascos en el occidente, centro, sur y sureste del país .

Pronóstico extendido

A continuación, te presentamos el pronóstico del fin de semana, del 21 al 24 de noviembre de 2025, para los estados que se verán afectados por estos fenómenos meteorológicos.

Viernes 21 de noviembre

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora

Posible caída de nieve o aguanieve: sierras de Baja California y Sonora

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca

Sábado 22 de noviembre

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo

Posible caída de nieve o aguanieve: sierras de Baja California y Sonora

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca

Domingo 23 de noviembre

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

Intervalos de chubascos: Chihuahua, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua y Durango

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca

Toma en cuenta este pronóstico del tiempo compartido, con información del SMN, para planificar tu fin de semana.

