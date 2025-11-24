Conoce los cursos de inteligencia artificial que puedes tomar GRATIS

En esta actualidad en la que la inteligencia artificial ha tomado cada vez más relevancia, ya no solo hay que saber utilizarla como una habilidad extra, sino que, en algunas empresas, ya es un requisito obligatorio saber manejarla, por lo que se requiere una capacitación previa.

En este sentido, a pesar de que la mayoría de las empresas ofrecen capacitaciones en IA de manera gratuita, hay algunas en las que se requiere pagar cierta cuota.

Por ello, a continuación te presentamos algunos cursos en inteligencia artificial totalmente gratuitos, a los que puedes acceder si en tu trabajo lo piden como requisito, o en caso de que quieras saber aprovechar la IA al máximo por tu cuenta.

Cursos gratuitos de inteligencia artificial

El Instituto Politécnico Nacional (IPN), que es la institución educativa gratuita del Estado, rectora de la educación tecnológica pública en México, compartió diversos cursos y certificaciones sobre inteligencia artificial, emitidos por el Centro Público de Inteligencia Artificial.

Microsoft: Fundamentos de Inteligencia Artificial e Ingeniería Asociada de la IA.

Fundamentos de Inteligencia Artificial e Ingeniería Asociada de la IA. Oracle: Inteligencia Artificial y Machine Learning.

Inteligencia Artificial y Machine Learning. Tata Consultancy Services: Inteligencia Artificial conversacional, soporte y generativo.

Inteligencia Artificial conversacional, soporte y generativo. Google: IA para crear agentes.

IA para crear agentes. Softtek: IA Generativa, Prompt, Agentes y MLOPs.

IA Generativa, Prompt, Agentes y MLOPs. SAP: IA en la Nube.

Formación integral

Mentorías personalizadas

Certificaciones con INFOTEC, Tecnológico Nacional de México y empresas líderes

Capacitación en inglés y habilidades emocionales

Vinculación laboral con el sector tecnológico

Registro

Para realizar el registro, visita el sitio www.labmexia.gob.mx. Por su parte, para registrarte tienes del 6 de noviembre al 6 de diciembre, y emplearám algunas de las clases en formato presencial, en 10 estados de la República. Por su parte, las clases comenzarán el próximo enero del 2026.

