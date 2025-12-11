Gemínidas 2025: Guía definitiva para ver la lluvia de estrellas desde México

Durante las noches del sábado 13 y domingo 14 de diciembre, la Tierra será testigo de uno de los eventos astronómicos más espectaculares del año , capaz de iluminar por momentos el cielo nocturno y cautivar a los amantes de la astronomía con su brillantez. Prepárate, porque este fin de semana comenzará la lluvia de estrellas Gemínidas.

Este fenómeno, considerado uno de los más intensos y coloridos, destaca por la cantidad de meteoros que pueden observarse en poco tiempo. De acuerdo con especialistas de la UNAM, los destellos podrían alcanzar hasta 150 meteoros por hora bajo condiciones óptimas de observación.

Si estás interesado en vivir una experiencia verdaderamente mágica bajo las estrellas, aquí te compartimos los detalles esenciales para disfrutar al máximo este espectáculo celestial.

Recomendaciones para ver las Gemínidas en México

En México, el punto del cielo del que parecen surgir los meteoros —ubicado en la constelación de Géminis— será visible desde el anochecer y ascenderá paulatinamente hasta alcanzar su máxima altura alrededor de las 2:00 a.m., momento ideal para una observación más clara y abundante.

Para apreciarlas en todo su esplendor, conviene alejarse de las luces urbanas y buscar un sitio oscuro, ya sea en el campo, en la playa o en alguna zona natural protegida.

Aunque el radiante se ubica hacia el noreste, no es necesario enfocarse únicamente en esa dirección: los meteoros cruzarán amplias zonas del cielo, por lo que basta con recostarse y observar con tranquilidad.

Antes de comenzar, es útil elegir una noche despejada, permitir que la vista se acostumbre a la oscuridad durante unos 20 minutos y evitar la luz del celular , que reduce la sensibilidad ocular.

Como el frío decembrino puede ser intenso durante la madrugada, se recomienda llevar ropa gruesa, mantas o una silla reclinable.

En caso de que la Luna esté muy luminosa, puede bloquearse parcialmente con un árbol o una estructura para mejorar el contraste del cielo.

¿De dónde provienen las Gemínidas?

Las Gemínidas tienen un origen peculiar: nacen del asteroide 3200 Faetón, un cuerpo rocoso que libera material al acercarse al Sol.

Los meteoros producidos por esta corriente s uelen moverse con relativa lentitud y mostrar tonalidades que van del blanco brillante a matices verdosos. De este cuerpo se desprenden partículas densas que, al entrar en la atmósfera terrestre a unos 35 km por segundo, producen las vistosas estelas que caracterizan a esta lluvia. Su actividad máxima ocurre cada año a mediados de diciembre.

