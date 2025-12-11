Gripe H3N2: 3 síntomas que sirven para entenderla y actuar a tiempo

El H3N2 es una variante del virus de la influenza A, responsable de una parte significativa de los casos de gripe estacional. Su nombre proviene de las proteínas presentes en su superficie: la Hemaglutinina 3 (H3) y la Neuraminidasa 2 (N2), que permiten al virus adherirse a las células humanas y multiplicarse dentro del organismo.

Esta cepa fue identificada por primera vez en cerdos de Estados Unidos en 2010. Incluye el gen M, también presente en la variante pandémica H1N1, lo que incrementa su capacidad de transmisión entre personas y favorece su propagación rápida en comunidades.

Síntomas de la gripe H3N2

La enfermedad suele comenzar de manera abrupta y puede confundirse con otros cuadros respiratorios.

Entre los síntomas de la H3N2 más comunes se encuentran:

Fiebre superior a 39 °C

Dolor en las articulaciones

Tos intensa y persistente

Pérdida del apetito

Cefalea

Sensación general de malestar

Congestión nasal

Estornudos

Dolores musculares.

La llamada "Súper Gripe" H3N2, identificada dentro del subclado K, ha provocado el cierre temporal de centros escolares en Reino Unido.

Ante el aumento sostenido de contagios, Daniel Elkeles, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud británico, instó a la población a retomar el uso de mascarillas en espacios públicos, especialmente cuando se presenten síntomas respiratorios, aunque sean leves.

Este subtipo no se limita al territorio británico, Japón, Estados Unidos y Canadá también han reportado una expansión acelerada del virus. En estos países, la variante se ha convertido en la predominante y ha impulsado un notable incremento de hospitalizaciones, afectando sobre todo a adultos mayores y a menores de edad.

¿Cómo prevenir el contagio de la H3N2?

Aunque la expansión de esta variante ha generado preocupación, existen medidas eficaces para reducir el riesgo de transmisión, como:

Vacunación anual contra la influenza: principal herramienta preventiva, especialmente en adultos mayores, niños, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

Uso de mascarilla en espacios concurridos: especialmente si se presentan síntomas respiratorios o si se convive con personas vulnerables.

Higiene de manos frecuente: lavar con agua y jabón durante al menos 20 segundos o utilizar gel hidroalcohólico.

Ventilación de espacios cerrados: renovar el aire disminuye la concentración de partículas virales.

Evitar el contacto cercano con personas enfermas y mantenerse en casa en caso de síntomas para cortar cadenas de transmisión.

Hábitos saludables: dormir bien, mantenerse hidratado y llevar una alimentación equilibrada fortalecen el sistema inmunológico.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV