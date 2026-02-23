La adopción de inteligencia artificial en la industria de telecomunicaciones ha estado marcada, en su mayoría, por automatizaciones específicas y asistentes digitales orientados a mejorar la eficiencia. Sin embargo, el impacto más profundo se alcanza cuando la inteligencia se integra de forma directa en los procesos que ejecutan el negocio de extremo a extremo.

Con ese enfoque, Amdocs presentó aOS, un sistema operativo agéntico diseñado específicamente para el sector de telecomunicaciones. La compañía señaló que esta plataforma fue creada para acelerar las estrategias de inteligencia artificial generativa de los proveedores de servicios de comunicación (CSP) e impulsar la innovación a gran escala.

De acuerdo con la empresa, aOS opera sobre cualquier stack BSS/OSS e integra inteligencia en las operaciones para fortalecer las experiencias de clientes y empleados, abrir nuevas oportunidades de crecimiento y ofrecer eficiencia operativa medible. El objetivo es que la IA no se limite a funciones aisladas, sino que forme parte del funcionamiento central de las organizaciones.

La propuesta tecnológica coordina agentes de IA a lo largo de procesos completos que abarcan las áreas de negocio, tecnología de la información y red. Con ello, busca que las compañías puedan pasar de la experimentación con herramientas de IA a la obtención de resultados concretos y cuantificables.

A través de workflows agénticos, los procesos pueden diseñarse, ejecutarse y optimizarse de manera continua. Esto permite alinear objetivos relacionados con la experiencia del usuario, el crecimiento comercial y la eficiencia operativa con la ejecución real dentro de la empresa. Según la firma, esta integración facilita una gestión más coherente y dinámica de las operaciones.

La compañía respaldó el lanzamiento de aOS en su experiencia de más de 40 años operando sistemas críticos para la industria. Actualmente, Amdocs apoya a más de 350 operadores globales y procesa miles de millones de transacciones diarias. En este contexto, la empresa posiciona aOS como una evolución del modelo operativo de telecomunicaciones, más que como una herramienta independiente.

Anthony Goonetilleke, directivo de la compañía, afirmó que la aceleración de la inteligencia artificial generativa está redefiniendo la industria. “Con la aceleración de la IA generativa en cada rincón de nuestra industria, la inteligencia no solo impulsa el negocio, lo define”, expresó.

Añadió que con aOS se presenta un nuevo sistema operativo para telecomunicaciones, en el que la inteligencia artificial amplía las posibilidades de crecimiento, eleva las experiencias y habilita eficiencias significativas.

Con este anuncio, Amdocs busca posicionarse como un actor clave en la transformación digital del sector, promoviendo un modelo en el que la inteligencia artificial no sea un complemento, sino un componente central en la operación de las telecomunicaciones.

Fortalece desempeño y seguridad con respaldo de líderes tecnológicos globales

Impulsado por alianzas estratégicas con NVIDIA, Microsoft, Google y Amazon Web Services, el sistema operativo aOS integra capacidades avanzadas para fortalecer el desempeño, la eficiencia y la seguridad en entornos de telecomunicaciones. Estas colaboraciones permiten que la plataforma funcione sobre infraestructuras tecnológicas ampliamente adoptadas por los clientes, facilitando su implementación y operación. Con ello, se busca garantizar un funcionamiento confiable, optimizar los procesos y respaldar estrategias basadas en inteligencia artificial generativa.

CT