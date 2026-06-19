Expertos advierten afectaciones tras el bajo registro de líneas telefónicas

El bajo registro de líneas telefónicas en el país ha encendido las alertas entre especialistas en telecomunicaciones y protección de datos, quienes advierten posibles afectaciones tanto para usuarios como para la operación de diversos servicios.

Los expertos señalan que la escasa participación en este proceso podría generar complicaciones en la identificación de líneas, el combate a delitos y la implementación de políticas públicas vinculadas al sector.

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El panorama actual del registro en México muestra un avance lento que preocupa a las autoridades y especialistas. De acuerdo con datos recientes, de las aproximadamente 144 a 160 millones de líneas telefónicas activas en el territorio nacional, apenas se han registrado alrededor de 60 millones.

Esto significa que menos de la mitad de los usuarios han cumplido con el trámite a escasos días de que venza el plazo oficial.

¿Qué pasa si no registras tu línea?

Si no registras tu línea telefónica, tu servicio será cancelado ; no podrás recibir ni realizar llamadas y mensajes SMS, además de que ya no podrás usar datos móviles. Perderás acceso a ciertas aplicaciones que dependan de tu número para su verificación como plataformas de movilidad, entrega de alimentos y redes sociales (como WhatsApp) que exigen un número telefónico activo para funcionar.

Asimismo tu línea quedará más expuesta a sufrir llamadas y/o mensajes de fraude y extorsión, y finalmente podrías perder tú número.

Impacto en la economía digital

Sin embargo, una afectación especifica que preocupa a los expertos y es que podría paralizarse las actividades cotidianas y económicas; ya que la suspensión del servicio por falta de vinculación impedirá el uso de apps bancarias, redes de mensajería y plataformas digitales, además de generar millonarias pérdidas fiscales y riesgos de fuga de datos.

Especialistas económicos advierten que el corte masivo de decenas de millones de líneas impacta directamente el consumo a través de plataformas digitales y el comercio electrónico.

Las afectaciones económicas y fiscales derivadas del bajo registro de líneas telefónicas incluyen una pérdida millonaria diaria por el freno a la economía digital, el traslado de costos operativos a los usuarios, la interrupción de notificaciones y avisos del SAT, y un desplome en la recaudación de impuestos vinculados al consumo tecnológico.

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KR