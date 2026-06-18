Usuarios reportan caída de Disney+: lo que se sabe

A través de diferentes plataformas, usuarios han reportado la caída de Disney+, la plataforma de streaming para ver series y películas originales. De acuerdo con los primeros reportes, no es posible acceder a la cuenta.

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En DownDetector se registró un pico de reportes a las 17:25 horas, en total 339 en dónde se registró que la plataforma tenía problemas para el inicio de sesión (40%), problemas con la app (34%), problemas con la conexión del servidor (19 por ciento).

La cuenta de Ayuda de Disney en X ha respondido los comentarios de los usuarios que han reportado problema, señalando que están trabajando para resolver los problemas que presenta la plataforma.

JM