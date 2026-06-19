Detectan gusano barrenador en animales del Zoo León, Guanajuato

El Zoológico de León, Guanajuato informó la detección de casos de miasis, causada por el Gusano Barrenador, en dos de los animales que alberga el parque y que presentaban lesiones cutáneas. De acuerdo con el patronato del recinto, la infestación fue identificada en un ejemplar de elk o ciervo canadiense y en un yak, ambas especies bajo observación médica.

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La institución detalló que los hallazgos se realizaron durante inspecciones rutinarias efectuadas por especialistas. El primer caso corresponde a un elk (Cervus canadensis) que el pasado 5 de junio presentó una herida en la zona mandibular. El segundo fue detectado en un bovino yak (Bos grunniens), que el 12 de junio registró una lesión en el conducto auditivo.

Tras identificar la presencia del Gusano Barrenador en ambos ejemplares, se activaron los protocolos de atención veterinaria correspondientes, realizando la valoración clínica correspondiente, el tratamiento especializado y la notificación oportuna a SENASICA para la toma y análisis de muestras. Ambos ejemplares permanecen bajo seguimiento médico veterinario y continúan evolucionando favorablemente.

Además se anunció que se fortalecieron los protocolos de vigilancia, bioseguridad y medicina preventiva en toda la colección animal.

Reforzarán la vigilancia y fumigación en el recinto

Con el propósito de prevenir nuevos casos, el Zoo León mantiene de manera permanente el monitoreo clínico diario de los ejemplares por parte del personal de manejo animal y del área veterinaria, fumigación de áreas, atención inmediata de heridas traumáticas, quirúrgicas o de cualquier otra índole.

Asimismo, se mantienen los programas permanentes de control de fauna nociva y vectores y vigilancia sanitaria continua en especies susceptibles, especialmente ungulados domésticos y silvestres. Este viernes, el Consejo Directivo del Zoológico aprobó 167 mil pesos del presupuesto para fortalecer las acciones preventivas y de control sanitario.

Los recursos permitirán la adquisición de fumigadoras, aspersoras, dardos y medicamentos. Diana Karen Casillas, directora del parque explicó que iniciarán una serie de fumigaciones programadas para prevenir y erradicar la propagación de plagas.

"Estas fumigaciones queremos dejarlas ya como algo permanente, entonces lo que se va a gestionar es que se haga una ampliación presupuestal para que esto ya quede como una medida permanente", aseveró.

Desde noviembre pasado El Zoo León enfrenta una espiral de muertes de animales que provocó la intervención y en dos cierres temporales del lugar por indicación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como el cese de personal.

KR