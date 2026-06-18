Uso de IA en México supera el promedio mundial según Microsoft

El uso de la inteligencia artificial en México continúa expandiéndose a un ritmo acelerado e incluso se encuentra por encima de la media mundial. Según el Informe Global de Difusión de Inteligencia Artificial elaborado por el Microsoft AI Economy Institute, durante el primer trimestre de 2026, una de cada cinco personas en edad de trabajar en el país ya empleaba herramientas basadas en IA, reflejando la creciente integración de esta tecnología en las actividades cotidianas y laborales.

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Con una presencia de la inteligencia artificial en el 20.1% de la población económicamente activa, el país se coloca por encima del promedio mundial y registra un crecimiento de 2.3 puntos porcentuales respecto a la segunda mitad del 2025.

"México muestra un crecimiento sostenido y sobre el último reporte tuvo un avance significativo", apuntó Manuel Pliego, director de Asuntos Gubernamentales de Microsoft México.

A nivel global, la adopción de esta herramienta alcanzó 7.8% de la población en edad laboral en el mismo periodo. Por otro lado, el mismo reporte señala que a diferencia del Sur Global (en donde pertenece México), el Norte Global tiene una ventaja importante en adopción de IA. Para el primer trimestre del 2026, 27.5% de la población del Norte Global ya utilizaba IA generativa, mientras que el Sur Global solo 15.4%.

Aunque, Pliego señala al respecto que esto no debe ser una mala noticia, al contrario, debe considerarse que el Sur Global está avanzando y que, simplemente, la adopción debe ser más rápida.

Los beneficios del uso de IA

El crecimiento de la adopción de la IA trae varios a beneficios a nivel mundial, entre ellos, el desempeño económico de las naciones y de los países. "La inteligencia artificial es un motor de crecimiento económico, tiene la capacidad de transformar y generar riqueza, pero esto depende de la adopción de la misma", señala Pliego.

Actualmente, México enfrenta retos estructurales en productividad que influyen en su competitividad. Sin embargo, "la IA permite optimizar operaciones, fortalecer la toma de decisiones basada en datos y mejorar la eficiencia en empresas e instituciones". Esto tiene un impacto directo en la generación de valor.

Pero para que la adopción de la IA tenga un impacto verdadero, debe existir un trabajo entre conjunto para que exista un uso eficiente de los recursos y con responsabilidad.

"La colaboración entre empresas, gobierno, ONG y academia impulsa una adopción sólida que conecta la tecnología con necesidades reales. Así, la inteligencia artificial se convierte en una vía directa hacia la transformación y el desarrollo económico, con beneficios tangibles para la sociedad", señala Pliego.

La IA, tiene un impacto directo en diferentes sectores de la población mexicana:

Sector financiero

Sector salud

Educación

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Además, impulsa a las PyMES y es una gran oportunidad para la manufactura y agro.

Sin embargo, su adopción también depende del talento que se genere en el país. Para ello, Microsoft impulsa una agenda para capacitar a cinco millones de personas en el país en habilidades relacionadas con la IA, lo cual fortalece la fuera laboral y amplia las oportunidades de desarrollo.

De igual forma se promueve la certificación de mil participantes en IA y ciberseguridad para fortalecer perfiles especializados en áreas relevantes para la economía digital.

"Todo este ecosistema tiene que estarse fortaleciendo para que lo tengamos saludable en un país como México y por lo tanto lleguemos a los niveles de adopción deseados", apuntó Pliego.

KR