De acuerdo con el fabricante alemán Volkswagen, el anticongelante es un fluido que mantiene los componentes del motor en óptimas condiciones de funcionamiento; circula por el sistema de refrigeración del automóvil y lo protege de las altas y bajas temperaturas .

Este aditivo cumple funciones importantes, entre ellas, proteger el sistema de enfriamiento de la corrosión o la oxidación, regular la temperatura del motor aumentando el punto de ebullición y reduce el punto de congelación para evitar un sobrecalentamiento .

Seguro que en el mercado te has encontrado con diferentes colores de anticongelantes, lo que puede generar dudas sobre cuál necesita tu automóvil. Pues la diferencia entre ellos se encuentra en la mezcla y composición química:

: Está fabricado con ácido orgánico, lo que ofrece protección de larga duración. Se recomienda para autos modernos y lo puedes identificar con el color naranja o rojo. Anticongelante IAT (Inorganic Additive Technology) : Es el anticongelante verde. Está compuesto por silicatos y ácido inorgánico y se recomienda para vehículos antiguos.

: Es el anticongelante verde. Está compuesto por silicatos y ácido inorgánico y se recomienda para vehículos antiguos. Hybrid Organic Acid Technology (HOAT): Lo puedes ubicar como el anticongelante de color amarillo o rosa. Es un hibrido compuesto por una mezcla de silicatos con ácidos orgánicos.

Evita este error al ponerle anticongelante al auto

Un error común que se comete al poner el anticongelante es mezclar diferentes tipos . Ello puede ocasionar reacciones químicas inesperadas, acelerar la corrosión, disminuir la funcionalidad del líquido, provocar problemas de enfriamiento y obstruir los conductos del motor.

En ese sentido, se sugiere revisar el manual del propietario para saber qué tipo de anticongelante necesita un vehículo.

¿Cómo se debe poner el anticongelante?

Teniendo en cuenta esta información, para poner el anticongelante de manera correcta deberás realizar los siguientes pasos:

Verifica que el motor esté en reposo y frío antes de realizar el cambio de anticongelante. Cuando el motor está caliente, los líquidos permanecen bajo presión y pueden causar quemaduras graves. Identifica el depósito de anticongelante (encuéntralo con las etiquetas "Coolant" o "Refrigerant").

Si hay restos de anticongelante en el depósito, será necesario drenarlo. Para esto, abre el tapón inferior y deja que el líquido restante salga. Con el depósito vacío, vierte con cuidado el anticongelante hasta llegar al nivel recomendado por el fabricante. Cierra con fuerza la tapa del depósito para evitar fugas y permitir que el sistema se mantenga con la presión correcta.

