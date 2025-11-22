WhatsApp: Así puedes personalizar tus chats con letras de colores y tipografías diferentes

WhatsApp se ha convertido para millones de usuarios en el medio más práctico y rápido para comunicarse todos los días. No obstante, sus herramientas de formato —como negritas, cursivas o texto tachado— suelen resultar limitadas para quienes disfrutan darle un toque más creativo o personalizado a cada mensaje que envían.

Si eres de los que buscan ir un paso más allá y experimentar con estilos diferentes, como letras de colores o fuentes fuera de lo común, hay una buena y una mala noticia.

La buena es que sí puedes lograrlo. La mala es que, por ahora, WhatsApp no ofrece estas funciones de manera oficial, por lo que solo es posible conseguirlas mediante aplicaciones externas , las cuales no están respaldadas por la plataforma y podrían implicar riesgos de seguridad o privacidad.

Aun así, si decides usarlas bajo tu propio criterio, aquí te explicamos cómo funcionan y qué opciones tienes para aplicar colores y fuentes alternativas en tus mensajes.

¿Cómo escribir con letras de colores en WhatsApp?

Para quienes desean cambiar el estilo tradicional del texto, existen apps de terceros que transforman el color o la tipografía antes de enviarlo. Estas son algunas alternativas que suelen utilizarse:

Blue Words

Esta aplicación convierte tus textos en letras azules. Para lograrlo, requiere permisos de accesibilidad y activar su teclado para usarlo en aplicaciones como WhatsApp .

Pero, si no quieres darle acceso a la app por temas de seguridad, al activarla puedes usar la burbuja flotante que aparecerá en la pantalla. Lo que escribas dentro de ella se transformará en texto azul, listo para copiar y pegar en tu chat de WhatsApp.

Con Blue Words podrás pintar de azul tus textos. ESPECIAL

Sylish Text

Disponible en la tienda de aplicaciones, esta app no solo permite transformar el texto a diferentes colores sino que también a diferentes tipografías.

Para cambiar el estilo de tus mensajes, primero necesitas instalar la aplicación Stylish Text desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo. Cuando la abras por primera vez, te pedirá ciertos permisos; concédeselos para que pueda funcionar correctamente.

Después, ve a WhatsApp y escribe el mensaje que quieras personalizar. Mantén seleccionado el texto y, en el menú que aparece arriba, toca el ícono de los tres puntos. Entre las opciones verás Stylish Text: al entrar, podrás revisar todos los estilos y formatos disponibles.

Explora letras de olores en WhatsApp con esta app. ESPECIAL

Elige el diseño que más te guste, confirma la selección y, finalmente, envía el mensaje al chat o grupo que desees.

Otras maneras de modificar el texto en WhatsApp

Antes de buscar aplicaciones externas, es útil recordar que WhatsApp incluye algunos atajos para cambiar el estilo de tus mensajes sin instalar nada.

Para poner algo en negritas, solo debes encerrar la palabra o frase entre asteriscos (*palabra*).

Si quieres escribir en cursivas, coloca un guion bajo al inicio y al final (_así_).

Y para subrayar, utiliza la virgulilla: escribe el texto rodeado de la tilde (~esto~).

Son trucos sencillos pero prácticos para darle un toque distinto a tus chats sin salir de la app.

