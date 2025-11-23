Los mensajes de texto no deseados son muy frecuentes en los dispositivos Android. La ventaja es que puedes dejar de recibirlos en el momento que tu desees.Si cuentas con un teléfono Android y eres víctima de los mensajes no deseados o spam, se puede deber a distintas razones. A pesar de que la mayoría de estos dispositivos incluyen filtros antispam, a veces los teleoperadores encuentran la manera de evitarlos, otra razón puede ser que te hayas suscrito a los mensajes de texto de una tienda y que ahora te lleguen periódicamente.La buena noticia es que existe una solución sencilla para dejar de recibirlos. Al bloquear los mensajes puedes impedir recibirlos en tu bandeja de entrada. A continuación, te decimos los sencillos pasos que debes seguir para hacerlo.Cabe destacar que los pasos para bloquear los mensajes de texto pueden variar dependiendo del modelo, del dispositivo y la versión Android que utilices. Estos son los pasos a seguir:Aplicación Google MessagesAplicación Samsung MessagesExisten dos formas de bloquear un número de teléfono y dejar de recibir mensajes de texto con la aplicación “Teléfono” integrada en su dispositivo Android.Bloquear un número de tus contactosBloquear un número usando el menú llamadas recientes* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS