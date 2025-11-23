Los mensajes de texto no deseados son muy frecuentes en los dispositivos Android. La ventaja es que puedes dejar de recibirlos en el momento que tu desees.

Si cuentas con un teléfono Android y eres víctima de los mensajes no deseados o spam, se puede deber a distintas razones. A pesar de que la mayoría de estos dispositivos incluyen filtros antispam, a veces los teleoperadores encuentran la manera de evitarlos, otra razón puede ser que te hayas suscrito a los mensajes de texto de una tienda y que ahora te lleguen periódicamente.

La buena noticia es que existe una solución sencilla para dejar de recibirlos. Al bloquear los mensajes puedes impedir recibirlos en tu bandeja de entrada. A continuación, te decimos los sencillos pasos que debes seguir para hacerlo.

¿Cómo bloquear mensajes de texto en Android?

Cabe destacar que los pasos para bloquear los mensajes de texto pueden variar dependiendo del modelo, del dispositivo y la versión Android que utilices. Estos son los pasos a seguir:

Aplicación Google Messages

Toque la conversación o el mensaje del remitente que deseas bloquear. Mantén presionado el mensaje o el nombre del remitente hasta que aparezca un menú. Toque más (tres puntos) en la parte inferior de la pantalla. Toca Bloquear contacto. Si se le solicita, toque Bloquear, Aceptar o confirmar.

Aplicación Samsung Messages

Abre la aplicación “Mensajes” de Samsung. Toca conversaciones y selecciona el número que deseas bloquear. En la parte inferior de la pantalla, toque más (tres puntos), luego toque Bloquear contacto.

¿Cómo bloquear un número de teléfono en celulares Android?

Existen dos formas de bloquear un número de teléfono y dejar de recibir mensajes de texto con la aplicación “Teléfono” integrada en su dispositivo Android.

Bloquear un número de tus contactos

Abra la aplicación “Télefono”. Selecciona Contactos en la esquina inferior derecha. Toca el contacto que deseas bloquear. Toca el ícono Más (tres puntos) en la esquina superior derecha. Toca Bloquear números. Selecciona la casilla informar como spam si deseas informar el número como spam. Bloquear el toque.

Bloquear un número usando el menú llamadas recientes

Abre la aplicación Teléfono Toque recientes en la parte inferior de la pantalla para ver su lista de llamadas recientes. Mantén presionado el nombre o el número de teléfono del contacto que desea bloquear Pulsa Bloquear y denunciar spam Si deseas reportar el número como spam, marque la casilla que dice Reportar llamada como spam Bloquear toque

