Samsung Galaxy S26 Ultra: Estos son todos los colores disponibles

Una de las compañías más grandes e importantes de electrónica y dispositivos móviles en Corea del Sur y en el mundo, Samsung, está por sacar el modelo más nuevo de su serie Samsung Galaxy, se trata del S26 en sus ya conocidas 3 versiones, el cual se perfila como uno de los smartphones más completos y exitosos que podrían lanzarse este 2026.

Entre tanta especulación por fin se anunció que su lanzamiento será el próximo 25 de febrero en su tradicional evento Galaxy Unpacked en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos. Hasta ahora sólo han habido filtraciones de su supuesto precio y de las novedades que traerá el celular.

¿Cuáles serán los colores disponibles para el Samsung Galaxy S26 Ultra?

A tan sólo pocas semanas de su lanzamiento oficial, han habido nuevas filtraciones, siendo estas sobre los colores que tendrá el Galaxy S26, el Galaxy S26+ y el Galaxy S26 Ultra.

Azul cielo, violeta cobalto, negro y blanco, son los colores que estarán disponibles para las tres versiones.

Otra cosa filtrada fue la imagen promocional del S26 Ultra en renders basados de CAD con un diseño muy familiar y su respectivo S Pen.

¿Qué novedades tendrá?

En las filtraciones se ha comentado que uno de los principales atractivos atractivos será la cámara principal que podrí ser de hasta 200 megapíxeles, incluyendo funciones avanzadas como zoom ótico mejorado, fotografía nocturna optimizada y controles profesionales.

En su rendimiento se incorporaría el Snapdragon 8 Elite Gen 5, con hasta 16 GB de RAM y 1TB de almacenamiento interno, por supuesto con mejoras en la batería, siendo de mayor capacidad y duración con un cargador más rápido.

Debido a que Samsung ha obtenido buenos resultados con los chips Exynos, la serie de Galaxy s26 también los tendrán, aunque no es seguro que todos lo utilicen.

