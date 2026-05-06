Estas son las novedades con las que iOS 26.5 llega a iPhone

Apple lanza iOS 26.5 con una actualización que, sin transformar por completo el sistema, introduce mejoras pensadas para el uso cotidiano; la nueva versión apuesta por ajustes sutiles pero funcionales que buscan optimizar la experiencia del usuario en aspectos clave como la personalización, la conectividad y la seguridad.

Un rediseño que apuesta por la personalización

Entre los cambios más visibles destacan los nuevos fondos de pantalla dinámicos, que reaccionan a la interacción del usuario y al desbloqueo del dispositivo, aportando una experiencia más inmersiva. La actualización también incorpora una colección especial inspirada en el orgullo, con 11 variantes y opciones de personalización de color que amplían las posibilidades visuales. Estos fondos también llegan al iPad, manteniendo coherencia entre dispositivos.

Notificaciones más integradas

iOS 26.5 mejora la gestión de notificaciones al facilitar la conexión con dispositivos de terceros. Esto permite recibir y, en algunos casos, responder alertas desde otros equipos compatibles, reduciendo la dependencia directa del iPhone. No obstante, algunas funciones estarán disponibles solo en regiones específicas como la Unión Europea.

Refuerzo en la seguridad de los mensajes

La actualización pone especial énfasis en la privacidad al fortalecer el cifrado de mensajes mediante protección de extremo a extremo en comunicaciones que utilizan RCS. Esta mejora busca garantizar mayor seguridad incluso en interacciones con dispositivos de otras plataformas, en un contexto donde la protección de datos es cada vez más relevante.

Apple Maps suma recomendaciones y publicidad

La aplicación de mapas incorpora sugerencias de lugares para facilitar el descubrimiento de sitios de interés de forma más ágil. Además, introduce publicidad dentro de la plataforma, marcando un cambio en su funcionamiento. Estas funciones estarán disponibles inicialmente en mercados seleccionados.

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Mayor compatibilidad y conectividad

Otro de los avances es la ampliación en la compatibilidad con dispositivos externos, especialmente wearables de terceros. Ahora es posible vincularlos de forma más sencilla mediante emparejamiento por proximidad. A esto se suman mejoras específicas para los AirPods, que optimizan su rendimiento e integración dentro del ecosistema Apple.

Con iOS 26.5, Apple apuesta por perfeccionar la experiencia diaria del usuario a través de cambios discretos pero significativos, enfocados en hacer más práctico y seguro el uso del iPhone.

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