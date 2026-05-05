Los cambios que llegan a celulares Samsung con One UI 8.5

La próxima actualización del sistema de Samsung promete marcar un antes y un después en la experiencia de usuario de sus dispositivos Galaxy, aunque se trata de una versión intermedia, One UI 8.5 llega con transformaciones más profundas de lo habitual, integrando rediseño visual, nuevas funciones basadas en Inteligencia Artificial y mejoras clave en conectividad.

Decenas de smartphones y tablets se preparan para recibir esta actualización, que no solo moderniza la interfaz, sino que también redefine la forma en que los usuarios interactúan con su dispositivo.

Un rediseño visual con efecto “Liquid Glass”

Uno de los cambios más notorios es la introducción del concepto Liquid Glass, una propuesta estética basada en transparencias, capas superpuestas y efectos de profundidad. Inspirado en tendencias recientes del ecosistema de Apple, este rediseño reemplaza los elementos planos por paneles translúcidos, sombras suaves y barras de navegación flotantes.

El resultado es una interfaz más ligera, moderna y coherente, visible en aplicaciones clave como Ajustes, Teléfono, Galería y Calculadora, así como en widgets, notificaciones y el centro de control.

Personalización más flexible que nunca

El panel de configuración rápida da un salto importante en personalización. Ahora, los usuarios pueden mover, redimensionar y reorganizar los elementos a su gusto, además de cambiar la orientación de controles como brillo y volumen.

Esta flexibilidad permite desde interfaces minimalistas hasta paneles completamente cargados de funciones, con la posibilidad de volver al diseño original en un solo clic.

Inteligencia artificial para gestionar llamadas

One UI 8.5 incorpora mejoras significativas en el uso de IA para llamadas. El sistema es capaz de interceptar números desconocidos o potencialmente no deseados, identificar el motivo de la llamada y generar una transcripción en tiempo real.

Además, el buzón de voz se procesa directamente en el dispositivo, mostrando el contenido del mensaje mientras se graba. También se integran subtítulos en vivo durante las conversaciones, una herramienta útil en entornos con ruido, y un indicador de llamadas perdidas visible sin desbloquear el equipo.

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Creative Studio: todo en un solo lugar

Las herramientas de Inteligencia Artificial ahora se concentran en un nuevo espacio llamado Creative Studio, donde los usuarios pueden crear contenido como fondos de pantalla, stickers, invitaciones o imágenes personalizadas.

El sistema permite generar contenido a partir de texto, fotografías o incluso bocetos, con múltiples estilos visuales que van desde ilustraciones infantiles hasta acabados tipo pintura al óleo, ofreciendo una experiencia más organizada y centralizada.

Mayor integración entre dispositivos

Otro de los avances clave es la compatibilidad con AirDrop, función desarrollada por Apple. Esto permitirá transferir archivos entre dispositivos Galaxy y equipos como iPhone, iPad o Mac sin necesidad de aplicaciones externas.

A la par, los usuarios de Galaxy podrán acceder de forma remota al almacenamiento de otros dispositivos vinculados a la misma cuenta, sin cables ni servicios en la nube, facilitando el intercambio de archivos dentro del ecosistema.

Con estas novedades, One UI 8.5 no solo mejora el rendimiento de los dispositivos, sino que también apunta a una experiencia más intuitiva, conectada y adaptable a las necesidades actuales de los usuarios.

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