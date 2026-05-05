Jair Ruiz impulsa plataforma enfocada en ecommerce y capacitación

El comercio electrónico continúa ampliando su presencia en México y, junto con ese crecimiento, también han surgido plataformas enfocadas en la capacitación y desarrollo de negocios digitales. Una de ellas es iBoost Social, empresa encabezada por Jair Ruiz, que comenzó hace más de seis años como una agencia orientada a apoyar a pequeños negocios en su transición al entorno online.

Con el tiempo, el proyecto evolucionó hacia un modelo que combina operación de tiendas digitales con programas de formación empresarial. Actualmente, la plataforma reporta haber trabajado con más de mil 300 alumnos mediante mentorías, bootcamps y cursos relacionados con ecommerce y emprendimiento digital.

Uno de los esquemas abordados por la empresa es el dropshipping, modelo que ha ganado presencia por sus bajos costos de entrada. Sin embargo, la compañía sostiene que el desarrollo de un negocio digital depende también de factores como estrategia, disciplina y adaptación al mercado.

La metodología de iBoost Social se enfoca en procesos prácticos, donde los participantes trabajan en validación de productos, campañas publicitarias y análisis de métricas para aplicar los conocimientos en tiempo real.

El crecimiento de este tipo de plataformas ocurre en paralelo al aumento del emprendimiento digital y a la demanda de herramientas enfocadas en marketing, automatización y comercio electrónico. En este contexto, la empresa también inició un proceso de expansión hacia mercados europeos, donde busca adaptar su modelo a nuevas dinámicas de consumo y regulación.

A través de sesiones en línea y espacios de acompañamiento, iBoost Social ha desarrollado una comunidad de emprendedores que comparten experiencias y procesos relacionados con sus negocios digitales.

MF