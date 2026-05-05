iPhone 18 Pro Max: Filtran imágenes de la pantalla y se destacan 3 cosas nuevas

El próximo salto generacional de iPhone comienza a tomar forma a partir de nuevas filtraciones que han puesto el foco en uno de sus elementos más distintivos: la pantalla. Imágenes recientes del supuesto frontal del iPhone 18 Pro sugieren que Apple estaría preparando uno de los cambios más relevantes desde la introducción de la Dynamic Island en 2022.

Durante cuatro generaciones, la llamada Dynamic Island se ha mantenido prácticamente sin modificaciones en tamaño o forma. Sin embargo, diversos reportes y filtraciones coinciden en que ese ciclo podría estar llegando a su fin con una reducción significativa en su tamaño.

Las imágenes, difundidas por una cuenta de X llamada “Majin Bu” en referencia al personaje de Dragon Ball Z, muestran un panel frontal con detalles que refuerzan una tendencia clara por un mayor aprovechamiento de pantalla y una integración más discreta de los sensores.

"Majin Bu" El año pasado ya adelantó detalles de accesorios que luego resultaron ser correctos. X/@MajinBuofficia

Aunque este tipo de filtraciones siempre deben tomarse con cautela, la coincidencia con reportes previos —incluidos los del analista Mark Gurman— da mayor peso a la hipótesis de un rediseño profundo en la parte frontal del dispositivo.

Menos interrupciones visuales: sensores ocultos y diseño más limpio

Uno de los cambios más relevantes sería la incorporación parcial de sensores bajo la pantalla. Apple estaría trabajando en ocultar componentes del sistema Face ID, como el emisor infrarrojo y el proyector de puntos, manteniendo visible únicamente la cámara frontal.

Apple iba a mover parte de los sensores de Face ID bajo la pantalla pero no la cámara frontal. X/@MajinBuofficia

Este avance permitiría reducir el espacio necesario para la Dynamic Island sin sacrificar funciones de seguridad ni experiencia de usuario. La clave estaría en un nuevo tipo de panel con zonas micro-transparentes capaces de permitir el paso de luz infrarroja sin afectar la calidad visual.

En las imágenes filtradas, un pequeño punto en la esquina superior izquierda ha llamado particularmente la atención. De confirmarse, este elemento podría corresponder a uno de los sensores reubicados, lo que explicaría cómo Apple logra compactar el sistema.

Este tipo de innovación no es menor: fabricantes han intentado ocultar cámaras bajo pantalla en el pasado, pero con resultados limitados en calidad. Apple, en cambio, parece apostar por una solución híbrida que prioriza rendimiento fotográfico.

Una pantalla más grande sin aumentar el tamaño del equipo

Más allá de la reconfiguración interna, otro cambio visible sería la reducción de biseles. Siguiendo la línea de modelos recientes, el iPhone 18 Pro Max podría ofrecer bordes aún más delgados, lo que se traduce en una mayor superficie útil sin necesidad de aumentar el tamaño del dispositivo.

Las estimaciones basadas en modelos de prueba apuntan a que la Dynamic Island podría reducirse cerca de un 25%, pasando de poco más de 20 milímetros a alrededor de 15 milímetros. Aunque la diferencia pueda parecer menor en números, visualmente representaría un cambio notable.

Este tipo de ajustes responde a una tendencia clara en la industria: maximizar la experiencia inmersiva sin comprometer funciones clave como seguridad biométrica o calidad de imagen.

Lo que dicen las filtraciones… y lo que aún falta por confirmar

El proceso de producción de nuevos iPhone suele comenzar entre verano y otoño, por lo que aún hay margen para ajustes antes del lanzamiento oficial. Aun así, la mayoría de las filtraciones recientes coinciden en una misma dirección: Apple busca refinar su diseño sin romper con su identidad visual.

Si estos cambios se confirman, el iPhone 18 marcaría una evolución más técnica que estética, centrada en mejorar la integración de hardware y software.

En un mercado donde las innovaciones radicales son cada vez más escasas, pequeños avances como la reducción de la Dynamic Island o la integración de sensores bajo pantalla pueden tener un impacto significativo en la experiencia diaria del usuario.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de los rumores, pero las piezas comienzan a encajar en lo que podría ser uno de los rediseños más interesantes de los últimos años dentro del ecosistema de Apple.

TG