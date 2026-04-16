El cambio visual de WhatsApp del que todos hablan: ¡descubre si ya tienes Liquid Glass!

Liquid Glass es el nuevo lenguaje estético que WhatsApp ha comenzado a implementar de forma progresiva, dejando atrás los aburridos bloques de color sólido y opaco. Esta actualización transforma la interfaz mediante el uso de transparencias en capas, efectos de profundidad y elementos translúcidos que permiten ver ligeramente el fondo de tus chats, generando una experiencia mucho más inmersiva, dinámica y visualmente atractiva para el usuario diario.

Este cambio no es una casualidad, sino una respuesta directa a las nuevas tendencias de diseño impuestas por Apple en sus dispositivos móviles. El rediseño está profundamente inspirado y basado en el entorno gráfico de iOS 26, buscando que la aplicación estrella de Meta se sienta como una extensión natural y fluida del sistema operativo de tu iPhone. Al adoptar este sofisticado estilo de "vidrio esmerilado", la plataforma logra que la navegación sea más intuitiva, ligera y moderna, eliminando la rigidez visual que la caracterizaba desde hace varios años.

¿Cuáles son los cambios visuales que notarás en tu pantalla con el Liquid Glass de WhatsApp?

Si te preguntas dónde y cómo se manifiestan estas modificaciones, la respuesta está en los detalles cotidianos de tu navegación dentro de la plataforma. El cambio más evidente se encuentra en la barra inferior de pestañas, la cual ha dejado de ser un rectángulo estático para convertirse en un elemento flotante y semitransparente. Además, los botones interactivos, los menús contextuales y hasta el teclado nativo han recibido este tratamiento de cristal líquido, respondiendo con animaciones mucho más suaves y fluidas cada vez que los tocas o te desplazas por tus conversaciones.

Para que no te pierdas ningún detalle de esta actualización, aquí tienes una lista de tips rápidos para identificar las novedades de Liquid Glass al instante.

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Revisa tu barra de navegación flotante, que ahora se separa ligeramente de los bordes.

Busca el efecto de vidrio esmerilado en los menús, los cuales reflejan sutilmente los colores de tu fondo de pantalla.

Pon atención a las transiciones fluidas que añaden profundidad al cambiar de chats.

Prueba el teclado renovado que se mimetiza perfectamente con el modo oscuro.

La experiencia de usuario se transforma por completo gracias a estas sutiles pero poderosas modificaciones estéticas que alegran la vista . Al interactuar con la aplicación, sentirás que los elementos gráficos resbalan suavemente bajo tus dedos, creando una ilusión óptica de que las ventanas flotan unas sobre otras.

Esta sensación táctil y visual no altera las funciones básicas que ya conoces, pero sí convierte el simple acto de enviar un mensaje o revisar un estado en una actividad mucho más placentera, moderna y acorde a los estándares de diseño actuales.

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¿Cómo saber si ya tienes la actualización y cuándo llegará a todos?

La gran pregunta que inunda las redes sociales, impulsada por recientes reportes de portales especializados como WABetaInfo, es cómo confirmar si esta novedad ya está activa en tu celular . La forma más sencilla de comprobarlo es abrir tu aplicación y observar fijamente la barra inferior de navegación; si notas que el fondo de tus chats se asoma borrosamente a través de ella y los íconos parecen flotar, ¡felicidades!, ya cuentas con el nuevo diseño. Si por el contrario, la barra sigue siendo de un color sólido, tu cuenta aún está en espera.

No te desesperes si aún ves la interfaz clásica, ya que el despliegue de esta esperada actualización tiene un porqué muy claro y estratégico. Los desarrolladores están liberando la función de manera escalonada y progresiva durante estas semanas de abril de 2026 , con el objetivo de monitorear el rendimiento y evitar errores masivos. Actualmente, la prioridad la tienen los usuarios de iPhone que cuentan con las versiones más recientes del sistema operativo, por lo que es fundamental mantener tu dispositivo al día si quieres ser de los primeros en disfrutarlo.

Mantén tu WhatsApp actualizado, disfruta de tus conversaciones diarias con tus seres queridos y prepárate para recibir muy pronto la experiencia visual más elegante que la plataforma ha ofrecido.

JM

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-