Al rededor del mundo diferentes aplicaciones se han popularizado en el uso cotidiano de las personas, tal es el casos de WhatsApp, popular herramienta digital para la comunicación a través de mensajes, audios y llamadas mediante teléfonos inteligente.

Es precisamente WhatsApp quien está preparando una nueva función la cual permitirá ofrecer contenido exclusivo, esto a través de un sistema de pagos mediante canales de suscripción, imitando las dinámicas ya existentes respecto a la adquisición de piezas especificas de creación para quienes estén dispuestos a pagar por ello.

Cabe destacar que esta nueva modalidad de la famosa aplicación de mensajería se encuentra en una fase inicial de desarrollo, buscando generar nuevos ingresos sin dejar de lado sus opciones gratuitas ya existentes.

¿Cómo serán los pagos en WhatsApp respecto a los canales de suscripción?

Según la información compartida por el sitio web WaBetalnfo, espacio digital especializado en analizar versiones beta de WhatsApp para los diferentes sistemas operativos que existen.

Bajo esta lógica y a partir de esta nueva opción de WhatsApp existirán dos canales respecto a la aplicación siendo estos el gratuito (con todo lo que ya se nos ofrece de manera natural) y el contenido exclusivo, disponible solo para quienes realicen el pago correspondiente a dicha suscripción.

Como parte de la experiencia y su funcionalidad intuitiva que ya caracteriza a WhatsApp, la aplicación contará con filtración de contenido de pago, así usuarios podrán acceder a lo que buscan sin confundirse con lo publicado de manera gratuita.

¿Es WhatsApp quién pedirá pagos a usuarios?

No, WhatsApp no cobrar una tarifa obligatoria, lo que implementará será el modelo de suscripción donde creadores de diferentes canales podrán generar material exclusivo a través de un pago previamente establecido.

Cabe destacar que hasta el momento no se ha anunciado ninguna tarifa estándar ya que se pretende que cada creador de contenido pueda establecer sus propios precios respecto a sus publicaciones “VIP”. Por otro lado este nuevo sistema será totalmente opcional, serán los mismos administradores quienes decidan si desean monetizar o no través de WhatsApp.

Este nuevo sistema busca generar contenido exclusivo para usuarios a través de una modelo de suscripción. UNSPLASH/Brett Jordan

¿Qué se va a poder publicar en WhatsApp con esta nueva modalidad?

Es importante destacar que pese a que este contenido será compartido a través de un pago las políticas de publicación que existen en WhatsApp gratuito, serán las mismas para el modelo de suscripción. Por lo tanto queda estrictamente prohibido compartir material de algún contexto violento, ilegal o peligroso.

BB