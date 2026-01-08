¿Cuándo ocurre la oposición de Júpiter y cómo verla desde la Tierra?

El 2026 no solo marca el inicio de un nuevo ciclo, sino que también llega acompañado de un amplio repertorio de fenómenos naturales que podrán observarse en el cielo nocturno.

Enero es un mes especialmente generoso en eventos astronómicos y, tras regalar la primera superluna del año y una lluvia de estrellas, su calendario aún guarda varios espectáculos para quienes disfrutan de observar los astros o simplemente levantar la mirada y dejarse sorprender.

En los próximos días, el protagonismo será para Júpiter, que se alineará de forma precisa entre la Tierra y el Sol. Esta posición permitirá una observación privilegiada del planeta, que se verá más grande y brillante de lo habitual, visible durante toda la noche: aparecerá por el horizonte este al anochecer y se ocultará por el oeste al amanecer.

¿Cuándo observar a Júpiter en oposición a la Tierra?

En los próximos días, Júpiter podrá verse mejor que en cualquier otro momento del 2026. De acuerdo con National Geographic, las noches del viernes 9 y sábado 10 de enero, el planeta gigante alcanzará la oposición, que es el periodo en el que la Tierra se ubica entre el quinto planeta y el Sol.

Este será el momento en el que Júpiter estará más cerca de nuestro planeta desde diciembre de 2024 y el fenómeno no volverá a ocurrir hasta el 2027.

Esta posición de Júpiter hará que parezca más grande y luminoso de lo habitual. Para observarlo es recomendable buscar en el este, cerca de la constelación de Géminis, al atardecer. Formará una pirámide con Sirio y el cinturón de Orión.

¿A qué hora alcanzará la oposición Júpiter?

Según información de Star Walk, el portal especializado en astronomía, el gigante gaseoso alcanzará su oposición exacta a las 2:34 de la madrugada del 10 de enero.

¿Cómo ver a Júpiter en oposición?

A simple vista, el planeta podrá observarse, apareciendo como una "estrella excepcionalmente brillante". Sin embargo, se recomienda el uso de binoculares o un telescopio pequeño para poder apreciar las cuatro lunas galileanas del cuerpo celeste.

Gracias a la cercanía de Júpiter durante estas noches y con la ayuda de un telescopio, también será posible observar las características bandas nubosas claras y oscuras del planeta , haciendo este el momento perfecto para disfrutar de la observación detallada o para capturar imágenes excepcionales de uno de los gigantes del sistema solar.

