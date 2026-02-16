Eclipse solar anular: ¿por qué no podrá verse en México el "anillo de fuego"?

El próximo 17 de febrero, el mundo volverá a presenciar otro interesante fenómeno astronómico: un eclipse solar anular . Este fenómeno ha causado interés entre las y los aficionados de la astronomía y también en el público en general puesto que se espera, debido a la posición del Sol, la Luna y la Tierra, la formación de un aro de luz en el cielo. Esta casi ficticia descripción ha ocasionado que las personas ubiquen este próximo evento como " anillo de fuego ".

Pese a lo interesante e irrepetible de este fenómeno, la posición de los astros jugará en contra de varios países, incluyendo México, para apreciar este evento. De acuerdo con especialistas, el eclipse solar del 17 de febrero de 2026 no será visible directamente desde nuestro país .

Astrónomos detallan que la trayectoria de la sombra en esta ocasión no permitirá que se aprecie el eclipse desde nuestro territorio. El fenómeno ocurrirá principalmente sobre la Antártida y partes remotas del Océano Índico, por lo que ni siquiera en su fase parcial podrá ser apreciado directamente en gran parte del continente americano.

¿Cuáles son las particularidades de este evento astronómico?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) señala que este tipo de eclipse ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, pero se encuentra en su punto más alejado de la Tierra y, debido a su mayor distancia, el satélite natural de nuestro planeta parece más pequeña que el astro rey y no lo cubre por completo. Como resultado, pareciera que presenciamos un disco oscuro sobre un disco más grande y brillante, creando lo que parece un anillo de fuego.

A solo un día del evento astronómico, la comunidad científica analiza las particularidades de la antumbra lunar y la visibilidad limitada en el hemisferio sur.

La duración y el alcance de este fenómeno presentan características excepcionales. Según cálculos de la NASA, el evento completo se extiende por más de cuatro horas (específicamente de las 11:42 a las 14:27 UTC), mientras que la fase máxima de la anularidad alcanza los 2 minutos y 20.9 segundos .

Este eclipse es el número 75 dentro del ciclo Saros 121, una serie que inicia en el año 944 después de Cristo (d. C.) y que finaliza en junio de 2206. La trayectoria de la anularidad dibuja un corredor de aproximadamente 616 kilómetros de ancho, situado casi exclusivamente sobre regiones remotas de la Antártida y el Océano Antártico.

A diferencia de otros eventos astronómicos recientes, la logística para este 17 de febrero presenta desafíos significativos. Según la división de astrofísica de la NASA, el aislamiento geográfico de la trayectoria y las condiciones logísticas de la Antártida dificultan la realización de campañas científicas presenciales masivas .

¿Se transmitirá el eclipse EN VIVO?

Hasta el momento, no se descarta que la NASA y otros medios reproduzcan en tiempo real este evento, pero ninguno se ha pronunciado al respecto.

Con información de SUN y la NASA.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF